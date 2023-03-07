冬衣不要收！又有冷氣團南下 中部以北氣溫驟降低於十度

本周持續至周六前，全台各地清一色是多雲到晴的天氣，僅東半部在周四至周六這段時間，可能出現短暫雨。不過氣象局表示，下周日開始，會有一波強度為大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫明顯下降，東半部、北部地區，或是近山區平地有降雨機率，其他地區都看得到陽光。

氣象局簡任技正伍婉華表示，這幾天各地天氣都是陽光普照，不過夜裡清晨，受到輻射冷卻效應影響，天氣偏冷。以今天來講，桃園以北清晨就出現10度以下低溫，竹苗僅8度左右，全台最冷出現在新竹關西，僅7.9度，不過隨著陽光出來，氣溫就會逐漸上升。

伍婉華表示，周日以前，都是屬於白天暖、夜裡清晨偏冷的天氣型態，中南部高溫可以到27、28度，北部則有25、26度，夜裡低溫部分，金門馬祖約12、13度，其他地區14、15度，西半部、東北部地區溫差可能10度以上。

伍婉華表示，周日有大陸冷氣團或是強烈大陸冷氣團南下，屆時北部氣溫將明顯下降，下周一開始，受到冷氣團影響，中部以北、東北部地區會比周日氣溫下降7、8度左右，一路冷到周三。提醒民眾冬衣、冬被先不要收。

伍婉華提醒，本周四至周六，大部分地區都看得到陽光，僅東半部有零星短暫降雨，周日，東半部、北部地區以及近山區平地則有降雨機率，不過下周一隨著乾冷空氣影響，降雨就會逐漸緩和。另，西半部、馬祖等地區則要注意低雲或局部霧。