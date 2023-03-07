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史上第三暖！玉山至今未下雪 氣溫比平均值高2.9度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
玉山北峰霧淞。圖／鄭明典臉書
玉山北峰霧淞。圖／鄭明典臉書

今年冬天玉山至今都尚未降雪，打破玉山測站設站80年來的最晚降雪紀錄，且紀錄持續推進中。回顧今年冬天，氣象局預報中心主任陳怡良表示，今年冬天全台平均氣溫接近氣候正常值，唯獨玉山高於平均氣候值約2.9度，也是史上第三暖的冬季，至今也尚未觀察到初雪。

根據氣象局觀測，玉山上一次這麼晚降雪，是在2019年的1月21日降雪，不過今年冬天，玉山至今只有下冰霰，尚未降雪，已創下設站以來的最晚紀錄。

陳怡良說，從去年12月至今，總計有10波較顯著的冷空氣影響台灣，其中有4波達寒流等級，氣溫冷熱變化劇烈，不過整體來說，今年冬天的氣溫仍是接近氣候正常值。

陳怡良也提到，近期由於天氣開始逐漸從冬季轉換到春季，再加上台灣環境偏乾燥，導致輻射冷卻效應明顯，日夜溫差相當大，清晨夜裡很冷，不過台灣氣溫又明顯回升。

降雪 玉山 氣象局

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