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影／百萬YouTuber滑雪驚傳意外！右小腿失血嚇壞眾人 網指錯誤關鍵

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image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

文／姜雅馨

百萬YouTuber賤葆（黃葆倞）以《超ㄎㄧㄤ神發明系列》、《SS級地獄挑戰系列》為人知曉，除了平常帶著晨晨、品子、松鼠等成員進行實驗，獨特的影片題材類型也受到觀眾喜愛，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第90名。

近日賤葆團隊前往挪威雪地體驗滑雪，沒想到賤葆不慎跌倒導致右小腿大量失血，影片曝光後截至目前為止也累積70萬名觀眾觀看。

「J-Bao賤葆」YouTuber網路口碑排行榜

▲J-Bao賤葆位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第90名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/12/06~2023/03/05）

賤葆滑雪驚傳意外！右小腿大量失血慘況曝光

賤葆與晨晨、品子、松鼠、蘋蘋及胡子等人前往挪威雪地體驗滑雪，一行人先是練習幾次，賤葆掌握訣竅後也拿起手機幫團員們錄影紀錄，就在賤葆用手機拍攝滑雪第一視角時卻不慎側翻跌倒，導致滑雪板割到右小腿，等到後續教學其他團員時，賤葆才被胡子提醒右小腿正在大量出血；一旁外國人見狀也上前提醒，「你應該先躺下來，然後把你的腳抬高」，接著蘋蘋遞上圍巾幫賤葆加壓止血，當地醫療小組抵達後查看傷勢，初步研判賤葆雖然是比較嚴重的皮肉傷，但沒有傷及主要血管及內臟。

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

最後賤葆在救護團隊及導遊協助下前往就醫，右小腿也縫了約略8針，賤葆最後公布醫療花費，總共僅需挪威克朗375元（約新台幣1,103元），讓身旁的品子也驚呼「這麼便宜喔」，賤葆也說「我剛坐計程車回來收了我200多塊（挪威克朗／約新台幣589元），計程車只開5分鐘就差不多那個價錢了」，賤葆補充自己從掛號完、前往休息室到手術室縫針、付費，全程大約只需25分鐘。

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

▲J-Bao賤葆在挪威滑雪時遭逢受傷意外。

image source:翻攝YouTube／J-Bao賤葆

遭雪板割傷嚇壞網友！內行人出面指受傷原因：沒穿滑雪褲

不少網友看完影片後嚇壞表示「真的好可怕，好險胡子有及時發現，沒有到太嚴重真是太好了」、「影片呈現了賤葆團隊的向心力，正所謂患難見真情，整團都是友力爆滿，很棒～」、「葆真的很扯，這樣還可以一直拍片太猛了」、「雖然有點驚嚇但你們很冷靜地處理非常敬佩」、「拿自己的衣物去幫止血，真的有夠暖」、「沒太大的傷真是萬幸，也謝謝拍片給大家提醒這項運動淺在風險」。

此外，也有具備滑雪經驗的網友出面提醒，「滑雪裝備很重要！葆哥應該是沒有穿滑雪褲，跌倒的時候，被雪板的邊刃割傷，老實說原本那樣子側摔是根本不可能受傷的，大家去滑雪一定要好好了解裝備，大家穿的一般厚褲子是完全沒有保護的作用的哦」。

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