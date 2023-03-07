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中南部冬季降雨量創60年來新低 解旱恐得等到5月梅雨季

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中南部地區水情拉警報，日月潭因配合春耕放水，目前九蛙疊像的九蛙皆已露出水面。本報系資料照片
中南部地區水情拉警報，日月潭因配合春耕放水，目前九蛙疊像的九蛙皆已露出水面。本報系資料照片

南部水情嚴峻，不少人都期待春雨盡快到來，好稍解旱象。不過氣象局今上午舉行春季展望記者會，預測未來一季(3至5月)台灣的氣溫屬於正常至偏暖，春雨則是偏少至正常的狀況。

氣象局預報中心副主任陳怡良表示，今年冬天的降雨分布就是很典型的台灣冬季降雨分布，也就是北部、東半部雨量偏多，尤其是北海岸等地區，不過西半部，尤其是中南部則是雨量偏少，冬季雨量累積值極端化的狀況嚴重。

陳怡良也提到，東南部今年冬天的平均雨量僅是氣候平均值的4成，尤其是新竹以南的測站，今年冬季平均以來的累積雨量為近60年來最少，其中日月潭、嘉義、阿里山以及台南測站，更創下史上最少雨量的紀錄。

實際上，新竹以南的測站，從去年6月至今的平均雨量，更是近70年以來第四少。陳怡良表示，今年確實雨量稍微少一點點，幾乎快要和2021年當時中南部百年大旱時的雨量差不多。

春天即將到來，3至5月是否有望稍解旱象？陳怡良表示，反聖嬰現象已持續3年，如今已逐漸減弱，預期將恢復到正常狀況，不過3至5月的降雨預測仍然是偏少。若從逐月來看，雨量偏少的訊號則是逐月減弱。

陳怡良說，從季節統計上來看，中南部要有顯著降雨得等到梅雨季，不過目前資料看來，3、4月仍是雨量偏少到正常，5月雖然進入梅雨季，不過氣候預測的不確定性比較大，會再持續觀察。

陳怡良也提醒，3、4月進入春季後，天氣系統變化快速，會有些旺盛對流在台灣附近發生，可能會有較大雨勢，甚至是大雷雨出現，不過至今還沒有觀察到春雷發生。

雨量 氣象局

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