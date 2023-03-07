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飯店、機票「浮動價格」是常態？ 他籲下訂務必取得這東西

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
斥資20億阿里山英迪格酒店2月2日開幕，屬IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌。本報資料照
斥資20億阿里山英迪格酒店2月2日開幕，屬IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌。本報資料照

台北周姓女子一家4口去年11月訂購嘉義阿里山某間飯店，全家2大2小於228連假入住3天2夜，不料入住後，飯店卻以「浮動價格」開出6萬9千元房價，讓她相當不解。中華民國旅行業品質保障協會公關主委、創新旅行社董事長李奇嶽表示，旅遊商品有浮動價格是常見狀況，民眾訂購時務必確保取得「訂購確認單」或「繳付訂金證明」，業者就不得於現場調整價格。

李奇嶽表示，浮動價格在觀光旅遊業已經行之多年，航空公司、郵輪、飯店業都是常見，主要因為旅遊商品有不可儲存性、淡旺季差異大特性，業者為了平衡供需、追求最大營收，採取浮動價格是正常操作，不可能像雙鐵等公營事業採單一票價。

李奇嶽指出，價格波動幅度主要視買家需求而定，最高更可能漲到3倍以上。他舉例，過去曾帶團訂飛往美國機票，相隔僅10分鐘就差了6千元台幣，這在國外也屬正常狀況。若民眾想要撿便宜，建議越早訂價格越優惠、且避開假日等人潮尖峰時段。

他也說，無論透過哪種管道訂房，一定要先確保拿到訂房確認單或繳付訂金證明，若已完成訂房程序，業者就不得於現場臨時調動價格。他認為，去年11月訂購阿里山某飯店的周姓女子有可能當時沒有正式成立訂單，才會導致現場有浮動價格情況，提醒民眾若訂購旅遊商品務必確認取得任何形式的訂房紀錄，減少後續消費糾費。

訂房 阿里山

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