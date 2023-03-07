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驚險！台鐵區間車司機員身體不適 列車延誤17分鐘

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導

台鐵1121次從基隆開往新竹的區間車，今上午到達七堵時，傳出司機因身體不適，導致列車延誤17分鐘，由於正值上班上課尖峰時段，區間車誤點，也讓不少上班族、學生擔憂是否會遲到。

該列車清晨5時55分從基隆出發，預計8時19分抵達新竹站，不料上午約莫6時許，列車才一停靠在七堵站，就傳出車內有人不適，列車一度延誤。

根據台鐵內部消息回報，身體不適者原來是司機，不過司機在稍微休息約14分鐘後，仍持續開車至新富站換班，列車約延誤17分鐘。

由於車內不少旅客，台鐵也透過廣播，通知旅客可搭乘4103次開往北湖的列車。

台鐵局表示，第1121次(區間車)6時8分準點到七堵站，司機員因身體突發不適，立即通報行控中心，行控中心原計畫另派司機員接手乘務工作，處理過程中該司機員回報已可再繼續值乘，於6時21分開車，晚13分。

台鐵表示，經了解該司機員是因胃痙攣感到不適，經稍休息後已無不適狀況，可繼續開車，並已於北湖站交接乘務。後續由機務段啟動關懷措施，並安排段內職醫協助。

台鐵1121次從基隆開往新竹的區間車，今上午到達七堵時，傳出司機因身體不適，導致列車延誤17分鐘。圖／截取自合鐵事故通報平台臉書粉絲團
台鐵1121次從基隆開往新竹的區間車，今上午到達七堵時，傳出司機因身體不適，導致列車延誤17分鐘。圖／截取自合鐵事故通報平台臉書粉絲團

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