好天氣倒數！ 周日鋒面挾冷空氣南下 氣溫急凍有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，受乾燥、穩定的大氣影響，各地晴朗、無降雨。整夜的「強輻射冷卻」效應，最低氣溫反映在清晨，截至5時13分，各縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.9度，苗栗(頭屋鄉)8.3度，新北(雙溪區)8.8度，其他各地區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)10.7度，南部(台南後壁區)10.6度，東部(台東鹿野鄉)11.0度。

吳德榮表示，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天(7日)白天氣溫升，北舒適、南微熱、晚微冷，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適。各地相對濕度偏低、多補充水分，天乾物燥、也要小心火燭。各地區平地氣溫，北部9至26度，中部11至28度，南部11至30度，東部11至27度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(8日)晨竹、苗平地最低氣溫仍將降至10度左右；明日白天起至周日(12日)白天，氣溫逐日漸升，白天各地舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，仍應注意。周五(10日)起西半部晨間易起霧，亦應注意。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周日(12日)晚間，鋒面抵達挾冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降；下周一(13日)天氣轉冷、下午轉乾；下周二(14日)清晨氣溫降至最低。最新歐洲模式模擬的強度，為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在。美國模式(GFS)模擬的強度與抵達時間與歐洲模式稍見落差，顯示有「不確定性」，應持續觀察。