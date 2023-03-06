婦團預告推出生育改革白皮書 瞄準明年總統立委候選人

政府祭出許多政策，盼能化解少子化國安危機，生育率卻持續低迷不振。台灣生育改革行動聯盟今在立法院召開溝通會議，針對五大急需改革的現況，邀請多位立委與學者專家與交換意見。生動盟理事長徐書慧表示，預計於3月8日婦女節推出「生產經驗大調查」，5月公布結果，10月正式推出「生育改革政策白皮書」，希望藉明年大選的契機，發揮影響力。

台北醫學大學醫學人文研究所副教授施麗雯表示，許多實證醫學已證實，當產婦得到助產師的連續照護，能帶來最好的母嬰健康結果，所以絕大多數經濟合作暨發展組織(OECD)先進國家的健康產婦，都是以助產師為主要照護人力。反觀台灣，目前的做法遠遠背離國際趨勢，平均每一千個寶寶只分到一名助產師，是全世界助產師接生比例最低的國家。

施麗雯表示，台灣生育改革白皮書提出的第一件事，就是要讓助產師與醫師共同照顧產婦的制度(共照制度)重新復活。共照制度2014年曾經試辦過，卻只辦一年就無疾而終。生動盟主張，政府應儘速開始建立助產師進駐醫院的共照制度，醫院設立「助產部」，並依照輪三班與看診的人力，至少配置8名助產人力。 短期計畫是一年內先在具有良好合作經驗的醫院建立示範計畫，中期推廣至全國醫院。

台北護理健康大學護理助產及婦女健康系副教授高千惠表示，白皮書第二件事，是要提供充足資源用於實施高品質的生產教育課程。現在許多坊間媽媽教室重點都擺在置入性行銷，教師多未受過專業訓練，授課品質無法掌控，內容不完整甚至錯誤。

高千惠建議，衛生福利部應將生產教育課程的推動，列為年度工作重點，並將生產教育預算列入每年常規項目，包括生產教育種子師資的培訓，目標是讓每個孕產家庭都能接受至少12小時以賦權和實證為基礎的生產教育課程。

台北護理健康大學護理助產及婦女健康系教授高美玲指出，白皮書第三件事，是臨床實作必須依據實證醫學研究結果，訂定有效與無效醫療指標。剃毛、頻繁內診、壓宮底、剪會陰、人工破水，都是台灣常見的醫療生產常規，卻都是實證醫學不支持例行實施的項目。

高美玲表示，國內外研究皆發現友善的生產環境，可以降低醫療介入及降低產婦和其伴侶之生產壓力，但台灣是連低風險產婦都要經歷高壓的醫療化情境。建議低風險的婦女由助產師主導生產，衛福部以及孕產相關醫事團體共同推廣促進產程的多元方法，例如變化姿勢、舒適技巧、言語鼓勵、重要他人的支持。

台灣生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀表示，現在產婦所需的照顧，幾乎都要靠個人或家庭的資源來支應，不是自掏腰包就是要拜託家人，因此白皮書第四件事就是要求公共化的產後支持服務。特別是台灣女性產後憂鬱症發生率高達10%至26.8%，在國際間算高，產後發生家庭悲劇也屢見不鮮，卻始終沒有系統性的因應之道。生動盟主張政府應積極整合產後支持資源，例如助產師、公衛護理師、泌乳顧問等，提供公共化、普及化的產後支持服務。

台大社會系教授吳嘉苓表示，台灣生得少又生得晚，少數肯生的婦女，國家卻沒有好好照顧她，不但全薪產假天數超低居全球倒數第12名，還要面臨全球名列前茅的超長工時、苛刻又缺乏彈性的休假資源，整體就是「照護時間貧窮」的窘況。因此，白皮書第五件事是設計能彈性運用、可擴充時間的友善生育假別，也要積極消除職場對照護者歧視，也要改變財源設計，由政府安排公共財源支付。