聽新聞
test
0:00 / 0:00
早晚溫差15度！10縣市低溫下探10度 下周一再迎冷氣團
中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，明（7日）清晨新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下，其他地區約12度，白天後回暖，中南部近山區甚至可達30度高溫，日夜溫差最高可達15度；下周一又有大陸冷氣團南下，各地氣溫將下降，但水氣不多，降雨機率較低。
氣象局預報員廖經翔指出，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，氣象局已發布低溫特報，新北至彰化、南投、宜蘭及花蓮有局部10度以下氣溫發生的機會，其他地區低溫也僅約12度，但白天氣溫明顯回升，各地氣溫可達22至26度，中南部甚至可達30度高溫。
廖經翔指出，周三至周六（8日至11日）各地天氣晴到多雲，東半部水氣略增一點，花東沿岸有零星短暫雨；各地日夜溫差大，但清晨低溫會緩慢回升1至2度。
周日為冷氣團南下的前一天，受冷高壓前緣水氣影響，東半部、北部山區有局部短暫雨機會，其他地區為多雲到晴天氣；下周一（13日）受到冷氣團影響，各地氣溫下降，北部、東半部有局部短暫雨，但這波冷空氣水氣不多，白天若可見到陽光，高溫就有望回升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言