早晚溫差15度！10縣市低溫下探10度 下周一再迎冷氣團

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，明（7日）清晨新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下，其他地區約12度，白天後回暖，中南部近山區甚至可達30度高溫，日夜溫差最高可達15度；下周一又有大陸冷氣團南下，各地氣溫將下降，但水氣不多，降雨機率較低。

氣象局預報員廖經翔指出，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，氣象局已發布低溫特報，新北至彰化、南投、宜蘭及花蓮有局部10度以下氣溫發生的機會，其他地區低溫也僅約12度，但白天氣溫明顯回升，各地氣溫可達22至26度，中南部甚至可達30度高溫。

廖經翔指出，周三至周六（8日至11日）各地天氣晴到多雲，東半部水氣略增一點，花東沿岸有零星短暫雨；各地日夜溫差大，但清晨低溫會緩慢回升1至2度。