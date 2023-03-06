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早晚溫差15度！10縣市低溫下探10度 下周一再迎冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，明（7日）清晨新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下，其他地區約12度，白天後回暖，中南部近山區甚至可達30度高溫，日夜溫差最高可達15度。圖為民眾穿著厚外套出門逛街。記者林伯東／攝影
中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，明（7日）清晨新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下，其他地區約12度，白天後回暖，中南部近山區甚至可達30度高溫，日夜溫差最高可達15度。圖為民眾穿著厚外套出門逛街。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，明（7日）清晨新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下，其他地區約12度，白天後回暖，中南部近山區甚至可達30度高溫，日夜溫差最高可達15度；下周一又有大陸冷氣團南下，各地氣溫將下降，但水氣不多，降雨機率較低。

氣象局預報員廖經翔指出，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，氣象局已發布低溫特報，新北至彰化、南投、宜蘭及花蓮有局部10度以下氣溫發生的機會，其他地區低溫也僅約12度，但白天氣溫明顯回升，各地氣溫可達22至26度，中南部甚至可達30度高溫。

廖經翔指出，周三至周六（8日至11日）各地天氣晴到多雲，東半部水氣略增一點，花東沿岸有零星短暫雨；各地日夜溫差大，但清晨低溫會緩慢回升1至2度。

周日為冷氣團南下的前一天，受冷高壓前緣水氣影響，東半部、北部山區有局部短暫雨機會，其他地區為多雲到晴天氣；下周一（13日）受到冷氣團影響，各地氣溫下降，北部、東半部有局部短暫雨，但這波冷空氣水氣不多，白天若可見到陽光，高溫就有望回升。

明（7日）清晨受到輻射冷卻影響，新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下。圖／氣象局提供
明（7日）清晨受到輻射冷卻影響，新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下。圖／氣象局提供
明（7日）清晨受到輻射冷卻影響，新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下。圖／氣象局提供
明（7日）清晨受到輻射冷卻影響，新北至彰化、南投、宜花局部地區最低溫下探10度以下。圖／氣象局提供

冷氣團 氣象局

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