Podcast百靈果凱莉發聲 Wings for Life路跑5月7日開跑

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」今年邁入第十屆，將於臺灣時間5月7日晚間7點開跑。參與者即日起只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的APP報名賽事，即可與全球跑者零時差開跑，報名費將全額捐作脊髓損傷研究。

Podcast百靈果主持人凱莉，將擔任追趕全臺跑者的「虛擬終結者號」，她將用魔性「聲音」逼近跑者，幽默激發腎上腺素，讓跑者笑著開跑。今年不僅有凱莉擔任虛擬終結者號，更邀請五位名人包含Red Bull運動員戴資穎、跑者作家歐陽靖、鐵人主播侯以理、插畫家當肯Duncan、輪椅YouTuber椅人獻聲分享生命故事，讓參與Wings for Life全球路跑 App Run的跑者體會與夢想同步的過程，並深刻感受為脊髓損傷患者挺身而出的意義。

Wings for Life 全球路跑APP RUN跳脫傳統路跑模式，透過APP與聲音體驗任由跑者自行選擇賽道，今年將在臺灣時間5月7日晚上7點，與全球無時差同步開跑。當賽事開始，APP透過聲音體驗讓跑者感受被「移動終點」追逐的緊張感，參與者可依據速度與能力自由邁步，一旦被虛擬終結者號追上則比賽結束，跑者的名字將出現在全球榜上。