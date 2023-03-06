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Podcast百靈果凱莉發聲 Wings for Life路跑5月7日開跑

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Podcast主持人百靈果凱莉，今年將在Wings For Life 全球路跑中，擔任追趕全台跑者的「虛擬終結者號」。圖／Red Bull提供。
Podcast主持人百靈果凱莉，今年將在Wings For Life 全球路跑中，擔任追趕全台跑者的「虛擬終結者號」。圖／Red Bull提供。

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」今年邁入第十屆，將於臺灣時間5月7日晚間7點開跑。參與者即日起只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的APP報名賽事，即可與全球跑者零時差開跑，報名費將全額捐作脊髓損傷研究。

Podcast百靈果主持人凱莉，將擔任追趕全臺跑者的「虛擬終結者號」，她將用魔性「聲音」逼近跑者，幽默激發腎上腺素，讓跑者笑著開跑。今年不僅有凱莉擔任虛擬終結者號，更邀請五位名人包含Red Bull運動員戴資穎、跑者作家歐陽靖、鐵人主播侯以理、插畫家當肯Duncan、輪椅YouTuber椅人獻聲分享生命故事，讓參與Wings for Life全球路跑 App Run的跑者體會與夢想同步的過程，並深刻感受為脊髓損傷患者挺身而出的意義。

Wings for Life 全球路跑APP RUN跳脫傳統路跑模式，透過APP與聲音體驗任由跑者自行選擇賽道，今年將在臺灣時間5月7日晚上7點，與全球無時差同步開跑。當賽事開始，APP透過聲音體驗讓跑者感受被「移動終點」追逐的緊張感，參與者可依據速度與能力自由邁步，一旦被虛擬終結者號追上則比賽結束，跑者的名字將出現在全球榜上。

Wings for Life全球路跑的報名費及捐款，將全數投入治癒脊髓損傷研究。去年Wings for Life全球共號召192個國家、超過16萬人參賽，募集470萬歐元的捐款投入研究，共資助276 個不同的項目，幫助脊髓損傷患者重拾生活。自2014年起，Wings for Life全球路跑已經超過100萬跑者參與，總計籌募3,830萬歐元的捐款，將持續鼓勵跑者參與公益路跑賽事，邀請每個人從自己的賽道出發，共同為不能跑的人而跑。

2022 Wings For Life全球路跑APP RUN，總計超過16萬人參加。圖／Red Bull提供。
2022 Wings For Life全球路跑APP RUN，總計超過16萬人參加。圖／Red Bull提供。
Wings for Life 全球路跑APP RUN跳脫傳統路跑模式，透過APP與聲音體驗任由跑者自行選擇賽道。圖／Red Bull提供。
Wings for Life 全球路跑APP RUN跳脫傳統路跑模式，透過APP與聲音體驗任由跑者自行選擇賽道。圖／Red Bull提供。
Wings for Life 全球路跑App Run 讓跑者挑戰自我、自由開跑，更可相約夥伴一同完賽。圖／Red Bull提供。
Wings for Life 全球路跑App Run 讓跑者挑戰自我、自由開跑，更可相約夥伴一同完賽。圖／Red Bull提供。

路跑 捐款

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