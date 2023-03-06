不忍了！國際牙醫下跪衛福部陳情 批本土牙醫霸凌同業

國際、本土牙醫生搶實習、國考窄門爭議不斷，本土牙醫系學生認為國際牙醫師返台排擠到他們的就業空間，讓本來就飽和的牙醫市場更加競爭，因此連日進行抗議行動。國際牙醫校友會今至衛福部門口「下跪陳情」，指控本土小牙醫聯盟引用錯誤數據，不斷向立委、媒體進行抹黑，更以刷負評方式霸凌牙醫師同業。

立法院院會2022年5月30日三讀通過「醫師法」部分條文修正草案，備受矚目的「波波條款」限縮國外醫學生考照規定，自2023年起持國外學歷報考醫師國家考試前，須先通過學歷甄試。但衛福部日前預告「國外牙醫學歷實習草案」，國外牙醫學生返台實習名額上限變成未明定。本土牙醫恐慌這是替「波波牙醫」大開後門的「醫師法」，讓附帶決議死灰復燃，「造成牙醫界永無寧日。」

本土小牙醫聯盟因波波牙醫爭議，不斷進行抗議行動，立院行動中也找來藍營立委林奕華、游毓蘭，以及新科立委王鴻薇前來助陣，綠營立委高嘉瑜日前也建議，為讓民眾有選擇權利，可效法新加坡，開放民眾上網查詢醫師學歷、職業編號等資訊。

國際校友會表示，本土小牙醫聯盟近期在網路上肉搜國外學歷醫師，於該醫師任職的診所惡意刷「一星負評」，並留言多筆「人身攻擊的字句」，影響正當執業的醫師，已構成民事、刑事雙重罪名的可能性。

國際校友會表示，台灣近250萬的民眾居住於牙醫人力極度缺乏的地區，衛福部持續限制400多位國際牙醫的適應性訓練，光等待實習就要超過10年，希望依法執行7條附帶決議。呼籲應不分國際、本土牙醫，共同攜手完備偏鄉醫療。

國際校友會指出，全國仍缺1450位牙醫才能補足特殊需求患者的照護需求，國際牙醫相當願意投入，希望衛福部要依法行政，今日集結150名國際牙醫、生，於衛福部下跪陳情，並由衛福部由口腔健康司科長成庭甄出面接受陳情書。

口腔健康司副司長賴向華則回應，牙醫生實習名額須視國內教學醫院量能訂定，會評估師資、設備後逐年公告名額，在新辦法預告期間蒐集意見後，溝通協商調整。