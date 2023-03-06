快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自強號試辦增停南港 蔡適應：若沒問題4月改點請列入

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應說，試辦109次自強號增停南港站，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應說，試辦109次自強號增停南港站，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。圖／蔡適應服務處提供

台灣鐵路管理局今天宣布，基隆火車站上午7點34分發生的109次自強號，13日起增停南港站，方便基隆旅客通勤。立委蔡適應說，試辦了解實際影響範圍後，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。

蔡適應表示，基隆市民通勤往台北，轉乘需求最多的地點是台北車站和南港車站。目前除了行經安樂區的9026，行經暖暖區的1088路線公車，基隆市區沒有國道客運開往南港車站。

蔡適應說，有許多民眾向他反應，希望109車次自強號可以增停南港車站。他特別找台鐵局長杜微溝通，感謝杜給予善意回應。目前在尖峰時段，台鐵的區間車都有停靠南港車站，基於這點他建議台鐵先行試辦，做為4月26日改點的參考依據。

立委蔡適應說，試辦109次自強號增停南港站，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應說，試辦109次自強號增停南港站，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。圖／蔡適應服務處提供

基隆 台鐵 蔡適應 自強號

延伸閱讀

加開直達車受挫！自強號加停南港成真 謝國樑表欣慰感謝

台鐵109次增停南港蔡適應建議先試辦 台鐵：1周內回覆

幫幫基隆人！謝國樑爭取南港直達車 怨台鐵局長不溝通

上不了車基隆人嘆回家好難 謝國樑明親赴南港搭9026

相關新聞

自強號試辦增停南港 蔡適應：若沒問題4月改點請列入

台灣鐵路管理局今天宣布，基隆火車站上午7點34分發生的109次自強號，13日起增停南港站，方便基隆旅客通勤。立委蔡適應說...

國外牙醫生跪求實習名額 衛福部：逐年核算分發

衛福部提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，未明定國外學歷實習名額引議。衛福部今天表示，運作機制依醫...

阿里山英迪格酒店遭怨2晚近7萬太貴 業者：與客人確認過

台北市周姓女子去年底，向新開幕嘉義縣國際潮牌飯店阿里山英迪格酒店，訂228連假住宿，入住酒店開出含早晚餐6萬9千元高昂房...

遭訴228連假住2晚噴7萬 阿里山英迪格：有簽入住確認信

今年2月才盛大開幕的嘉義阿里山英迪格酒店遭民眾投訴，一家四口2大2小於今年228連假入住3天兩夜含早晚餐，退房時總共被收...

生酮飲食增壞膽固醇 恐增心血管疾病機率

「生酮飲食」生出膽固醇，心血管疾病遽增！加拿大健康心臟預防診所學者露莉亞指出，低碳水加高脂肪的飲食，恐怕會導致體內的「壞膽固醇」增加，加劇心血管疾病的風險。但醫學專家指出，高脂肪低碳水的飲食組合相當多元，對心血管的影響不盡相同，需要更多的研究。

立委提試辦週休三日 人事總處：無預設立場

多國試辦週休三日，我國有望跟上趨勢？國民黨立委曾銘宗6日質詢提問，試辦週休三日的國家生產力都有提升，我國是否考慮試辦？人事長蘇俊榮回應說，縮減工作日每日工時就可能增長10個小時，恐怕會有民怨，還需要多討論，但政府「沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦