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自強號試辦增停南港 蔡適應：若沒問題4月改點請列入
台灣鐵路管理局今天宣布，基隆火車站上午7點34分發生的109次自強號，13日起增停南港站，方便基隆旅客通勤。立委蔡適應說，試辦了解實際影響範圍後，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。
蔡適應表示，基隆市民通勤往台北，轉乘需求最多的地點是台北車站和南港車站。目前除了行經安樂區的9026，行經暖暖區的1088路線公車，基隆市區沒有國道客運開往南港車站。
蔡適應說，有許多民眾向他反應，希望109車次自強號可以增停南港車站。他特別找台鐵局長杜微溝通，感謝杜給予善意回應。目前在尖峰時段，台鐵的區間車都有停靠南港車站，基於這點他建議台鐵先行試辦，做為4月26日改點的參考依據。
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