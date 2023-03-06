自強號試辦增停南港 蔡適應：若沒問題4月改點請列入

台灣鐵路管理局今天宣布，基隆火車站上午7點34分發生的109次自強號，13日起增停南港站，方便基隆旅客通勤。立委蔡適應說，試辦了解實際影響範圍後，若沒有太大的問題，希望台鐵局在4月26日的改點時列入。

蔡適應表示，基隆市民通勤往台北，轉乘需求最多的地點是台北車站和南港車站。目前除了行經安樂區的9026，行經暖暖區的1088路線公車，基隆市區沒有國道客運開往南港車站。