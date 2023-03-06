生酮飲食增壞膽固醇 恐增心血管疾病機率

「生酮飲食」生出膽固醇，心血管疾病遽增！加拿大健康心臟預防診所學者露莉亞指出，低碳水加高脂肪的飲食，恐怕會導致體內的「壞膽固醇」增加，加劇心血管疾病的風險。但醫學專家指出，高脂肪低碳水的飲食組合相當多元，對心血管的影響不盡相同，需要更多的研究。

生酮飲食減重傷身

「生酮飲食」（ketogenic diets）為低碳水化合物、高脂肪的飲食方式，透過控制碳水化合物的攝取，讓身體進入「酮體生成」的代謝狀態，身體在此狀態會從脂肪中製造酮體作為能量來源，達到減重、控制血糖等目標。

《CNN》報導，最新研究指出，採用低碳水化合物、高脂肪的飲食方式會導致體內的壞膽固醇上升。主要研究者之一的露莉亞表示，會發起這項研究的主要原因是在診間看到愈來愈多心血管疾病患者採取了上述飲食方式。

研究人員透過數據發現，採用低碳水、高脂肪飲食方式的民眾，體內的「低密度脂蛋白膽固醇」維持在高水平，罹患心血管疾病的機率也是標準飲食族群的兩倍以上。但研究人員強調，「該研究只是顯示該飲食方式與心血管疾病風險增加呈現正向關聯，而非因果關係」。

減少攝取水果穀物

研究強調，目前有近2成的民眾採用生酮飲食，該飲食模式對身體的長期影響值得更多研究。醫學專家卡茲就說，生酮飲食要求低碳水、高脂肪，但脂肪的來源相當多元，包括堅果類或酪梨的不飽和脂肪或豬油、牛奶的飽和脂肪，對心血管的影響未必相同。

醫師嘉納德表示，目前流行的生酮飲食甚至僅能攝取及少量的碳水化合物，減少了水果、全榖等健康食品的食用量。他強調，許多營養素、抗氧化成分都要從這些食品中攝取，所以仍有許多健康專家擔憂生酮飲食長期對人體造成的影響。

【更多精采內容，詳見 】