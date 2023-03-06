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立委提試辦週休三日 人事總處：無預設立場

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委曾銘宗6日質詢提問，我國是否考慮試辦週休三日？人事總處人事長蘇俊榮回應說，這樣每日工時可能增長10個小時，恐怕會有民怨。（直播截圖）
國民黨立委曾銘宗6日質詢提問，我國是否考慮試辦週休三日？人事總處人事長蘇俊榮回應說，這樣每日工時可能增長10個小時，恐怕會有民怨。（直播截圖）

多國試辦週休三日，我國有望跟上趨勢？國民黨立委曾銘宗6日質詢提問，試辦週休三日的國家生產力都有提升，我國是否考慮試辦？人事長蘇俊榮回應說，縮減工作日每日工時就可能增長10個小時，恐怕會有民怨，還需要多討論，但政府「沒有預設立場」。

補班6天聽到反彈

現行國定假日由《紀念日及節日實施辦法》規範，屬於行政命令層級，近期立法院對《國定假日法》草案進行討論。曾銘宗6日於立院備詢時問，政府訂定國定假日會考慮哪些因素？

蘇俊榮回應說，目前國定假日是餘102年訂定，但考量到時空背景不同，國人重視的假日可能也有改變，會針對返鄉、旅遊、與經濟等不同方面來考量。他強調，民眾對今年補班6天有不少反彈，政府都有聽到，也會適當做出調整。

試行週休三日？

曾銘宗詢問，國定假日天數有沒有上下限的規定？內政部政務次長花敬群回應說，目前只有依法規定哪些假日是國定假日，但沒有上下限規定。他也指出，國際間休假日有日漸增加的趨勢，除了調整國定假日，讓各行各業有更自由的調整空間應是可行的方向。

曾銘宗表示，目前國際上已經有不少國家開始試辦「週休三日」，而且國家生產力實際上還有提升，台灣是否有試辦週休三日的可能性？

蘇俊榮回應說，目前國內有少數企業以週休三日的方式運作，將持續收集這些資訊，但因為法定工時就是每週40小時，縮減工作日就每日工時可能增長至10個小時，且產業之間工時需求差異頗大，相關議題都還可以討論，沒有預設立場。

教育行業反彈最大

民進黨立委鄭運鵬詢問，今年補班多達6天，哪個行業的反彈最大？蘇俊榮回應說，教育行業反彈最大。鄭運鵬表示，學生假日常會有其他學習規劃，補班恐影響到進度，是否有任何協助教育單位的因應措施？

蘇俊榮表示，國定假日的規定已經實行10年了，但現在時空背景不同，需要做出調整。但他極力澄清，外傳「政府規畫多放假是為了選舉考量」，絕非事實。

他強調，政府目前已研議多個方案，減少彈性休假引發的反彈，但如果都不調整放假日的話，「未來過年就是只有6天假，大家恐怕也難以接受」。

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國定假日 工時 鄭運鵬

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