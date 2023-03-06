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優化航機降落指引 桃機今明2天關閉南跑道十小時施工

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
為配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，桃機於今、明兩天關閉南跑道10小時施工。圖為今天航機在北跑道起飛情形。記者黃仲明／攝影
為配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，桃機於今、明兩天關閉南跑道10小時施工。圖為今天航機在北跑道起飛情形。記者黃仲明／攝影

桃園機場發布飛航公告，為配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，於今（6日）、明（7日）兩天上午10點30分至晚間9點關閉南跑道，進行指示牌面系統位置移設作業，提供航機駕駛員更佳之目視引導。

機場公司表示，本次施工作業前已召開會議，與飛航管制單位、航空公司協調取得共識，於全天日間航機作業最低峰時段實施，對機場營運影響降至最低。由於桃園機場雙跑道每日皆需關閉30分鐘實施例行巡檢作業，故工程施作期間，上午11點30分至中午12點整關閉雙跑道暫停航機起降。以今天（6日）為例，11點30分時空域並無飛機，至中午12點開放前，陸續僅3架次等待降落。

機場公司說明，桃園機場為雙跑道機場，每日安排離峰時間實施例行巡檢，巡檢作業主要為巡視跑道燈光系統、實施鋪面表面細碎異物掃除，以及巡視鋪面周邊（包含草區）異常情形，對於確保機場穩定作業至關重要。

機場公司補充，由於移置工程位於跑道道肩及邊緣，為使對機場營運影響減至最低，擇於避開連續假期之離峰時間（周一、周二）進行施工。機場公司將持續遵循國際規範，以守護安全為最高原則維持機場正常營運，提供旅客更舒適安全的飛航環境。

為配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，桃機於今、明兩天關閉南跑道10小時施工。圖為今天航機在北跑道的起降情況。記者黃仲明／攝影
為配合國際民航組織（ICAO）優化航機降落指引，桃機於今、明兩天關閉南跑道10小時施工。圖為今天航機在北跑道的起降情況。記者黃仲明／攝影

桃園機場

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