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長照新商機！ 科技助長者參與社會

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
行政院政委吳政忠6日表示，長期照顧服務資源及人數均大幅成長，去年長照2.0的預算已逾600億。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
行政院政委吳政忠6日表示，長期照顧服務資源及人數均大幅成長，去年長照2.0的預算已逾600億。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

2026年估老年人口增加逾2成，高齡科技可廣泛協助長者參與社會！行政院政委林萬億說 6日表示，高齡人口與日俱增，高齡科技不該聚焦於「照顧失能者」，而應讓每個年長者都能應用。台大學者劉佩玲指出，台灣高齡科技產品的困境在於法規太嚴格、產品又不符合年長者需求，政府應透過補助、推動創新等方式，引進更多業者投入，並鬆綁相關法規。

缺乏對高齡族群的認識

行政院政委林萬億說，人口老化的速度超乎想像，台灣高齡人口從7%到14%花了25年，預計到了2026年老年人口比例近21%，時間僅8年，高齡化速度增快，就意味著高齡「市場與日俱增」。他提醒，不要將高齡科技聚焦於「照顧失能者」上，也要運用科技讓年長者能參與社會、提升生活品質。

台大智慧生活科技整合與創新研究主任劉佩玲說，目前高齡科技產品的困境在於「缺乏對高齡族群的認識」，造成產品不符合需求的狀況。同時，年長者常常不願學習新技術，且消費態度保守。她說，法規也跟不上長照智慧化的趨勢，長照人力比規範、收費等都有嚴格規範，導致有諸多限制。

視長者為有貢獻的人

她指出，解決產業困境的策略應該「擴大創新投資」，透過研發補助、創業貸款或租稅減免，導入更多企業單位；「推動跨域創新」，政府可以打造「監理沙盒」，推動創新輔導的進程。

台灣大學社會系特聘教授陳東升說，社會也應改變「高齡者只是被照顧者」的觀點，將長者視為有能力付出貢獻的人，需要政府公共服務、企業市場機制與公民社會互助模式，三方互相協力合作。

他表示，雇主應肯定中高齡者的工作能力，對工作內容進行再設計，並透過志工、部分工時等多元的工作形式，讓高齡者也可以回饋社會。

高齡科技待整合

童子賢指出，過去軟硬體發展大量集中於個人電腦、手機與數位平台上，科技累積相當足夠的底蘊，現在面對樂齡產業，更重要的不是研發能力，而是整合現有的科技，強化應用層面，並進行系統分析。

他舉例說，如近期興起的外送平台，其實沒有應用到新科技，就是將網路平台、GPS定位等科技整合在一起，滿足了現代社會的外食需求，就成為蓬勃發展的科技應用。

童子賢表示，樂齡產業也是如此，「科技準備好了，等著人去整合起來」，但重點在於發現年長者的需求。

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老年人口 長照

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