疫後國際觀光客日韓最多 台灣2伴手禮成熱門首選

台灣歷經3年疫情後迎來國門解封，雄獅集團今在晶華酒店舉辦「2023觀光經濟論壇-全球旅遊大預測」，除邀請各界意見領袖，台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜也出席現場。蔣萬安表示，要將北市打造成具特色的城市名片，讓北市出現在世界行事曆；侯友宜說，除推動山海線活動外，也將逐步打造其他觀光品牌。

針對此次的「2023觀光經濟論壇 全球旅遊大預測」，雄獅旅遊總經理單葑說明，今年有三成八的國際旅客欲參加內容、人數較為彈性的客製化旅團，超過三成透過OTA購票，並以中港澳、美加旅客為主；有5成國際旅客欲在2年內來台旅遊，其中三成九日本遊客欲於今年第一、二季來台旅遊。

單葑指出，與過去不同的是，今年來台旅客雖然最喜歡前往的地點仍為夜市，但比例變低，而城市巡禮、綠色旅遊、溫泉等療癒、戶外型活動比例增加；伴手禮部分，除鳳梨酥、太陽餅外，茶葉及高山咖啡也深受國際旅客認同。

單葑表示，交通部觀光局今年2月20日開放港澳旅客自由行，但今年1月來台的國際旅客由韓國居冠，發現疫情後，距離台灣較近的日韓等國家，來台旅遊人數作多，但東南亞遊客將在未來推廣範圍，相信台灣會逐漸恢復到2019年觀光榮景。

蔣萬安致詞時表示，過去三年疫情對觀光產業影響很大，今年初，北市府積極與觀光業者溝通，盼疫後準備好迎接國際觀光旅客，不只是到台北，也到台灣各城市旅遊，包含規畫今年初的年貨大街擴大舉辦、台灣燈會回到台北，台北花季從內湖夜櫻至北投陽明山花季等，不只是定點展出，還要向外延伸並結合周邊商圈。

蔣萬安說，台北市是台灣觀光旅遊的領頭羊，未來也希望透過既有的優勢，包含在地特色、文化魅力、便捷交通等，打造讓國際觀光客深度體驗的文化之旅；另外，受到外界關注的台北大巨蛋，也希望朝年底啟用目標前進。

他表示，交通方面也希望讓民眾、旅客有更舒適的體驗，包含內湖交通改善、尖峰時段密集班次延長、車廂內部改善增加1000多人載客量等，透過上述方式，不只是協助民眾，也希望國際旅客有好的體驗，盼北市能打造成具有自己特色的城市名片，讓北市出現在全世界的行事曆上。

蔣萬安舉例，希望引進美國德州奧斯汀「西南偏南」（South by Southwest，簡稱：SXSW）大型藝術節的概念，結合音樂祭、影展及互動式媒體，甚至加入教育，應用在台北觀光，並結合新北、基隆等大台北生活圈，將活動規模擴大，「若台北無法走進世界，就把世界帶進台北」。

侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，有山有海，也是多元族群的地方。新北市轄內有28個漁港、145公里沿海線，山線從鶯歌至太平山並接到宜蘭，在有限的做下，努力把軟硬體做好；侯說，國外旅客來台旅遊，分不清楚是台北還是新北，只知道是來台灣旅遊，因此不管是台北、新北，還是基隆、宜蘭，都在大台北生活圈，觀光休閒都要一起做好規畫。