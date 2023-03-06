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7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

加開直達車受挫！自強號加停南港成真 謝國樑表欣慰感謝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台鐵局今天宣布，基隆站上午7點34分發車的109次自強號，13日起增停南港站。記者邱瑞杰／攝影
台鐵局今天宣布，基隆站上午7點34分發車的109次自強號，13日起增停南港站。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑爭取台鐵在上班時段，基隆站加開直達南港列車受挫，改提出7點34分基隆發車，經八堵直達台北站的列車加停南港站。台鐵評估可行，今宣布13日起列車就會停南港站。謝國樑對此向台鐵及協助的立委表達謝意，認為將會改善通勤族的時間安排。

謝國樑就職後提出爭取台鐵加開基隆直達南港列車訴求，台鐵指路線使用飽和，無法增開。市府民調顯示77.4%受訪者支持加開南港直達車，建議台鐵上午7點34分基隆發車的109次自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運板南、文湖線，疏解國道客運人潮。

台鐵局今天表示，南港站是三鐵共構車站，跟台北站一樣具交通運具轉乘的便利性，且距基隆更近。旅運分析一般通勤列車客座利用率120%，109次自強號約80%，較有運能餘裕，增停南港站對其他列車行駛影響程度較低。

台鐵說，109次自強號13日增停南港站，應可符合大部分基隆旅客需求。增停南港站後，列車僅晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並將觀察旅客利用情形，做為4月26日年度改點參考。

謝國樑表示，台鐵直達車和基隆捷運功能不同，直達車的重要性不在基捷之下。得知台鐵宣布新方案後覺得很開心、很欣慰，相信對於很多安樂區，甚至很多市區的通勤族朋友，通勤時間一定有很大的改善。

謝國樑說，109次自強號能夠增加停靠南港站，要謝謝台鐵局長杜微重視基隆超過77%的民意反應，也要感謝協助市府聯繫台鐵，約好要開協調會的立委洪孟楷、邱臣遠和蔡適應

謝國樑建議前往南港轉乘的基隆通勤族，在109次自強號停靠南港站後多多利用，尤其下雨天高速公路天候、路況比較不良，盡量利用比較準點的火車前往南港轉乘。市府未來仍會繼續努力，增加更多的直達車方案。

台鐵局今宣布13日起基隆發車的109次自強號增停南港站，基隆市長謝國樑（右）表達謝意，認為將會改善通勤族的時間安排。記者邱瑞杰／攝影
台鐵局今宣布13日起基隆發車的109次自強號增停南港站，基隆市長謝國樑（右）表達謝意，認為將會改善通勤族的時間安排。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 謝國樑 自強號 通勤族 蔡適應

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