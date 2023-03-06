拚疫後觀旅發展 蔣萬安、侯友宜出席觀光經濟論壇

雄獅集團今在晶華酒店舉辦「2023全球旅遊大預測觀光經濟論壇」，台北巿長蔣萬安致詞時說，為吸引觀光客不只一次到台北，今年擴大辦理活動，打造台北在地特色、美食及文化魅力；新北巿長侯友宜也說，新北是台灣縮影，有山有海及多元族群，盼中央、地方攜手合作，不斷創造行銷品牌，準備好迎接旅客到新北遊玩。

蔣萬安致詞時表示，過去3年因為疫情衝擊觀光產業，北市府今年初積極與業者交換意見，盼疫後雙北都能準備好迎接國際觀光客，未來北市透過深入優質體驗，吸引觀光客不只一次來台北，特別規劃擴大年貨大街、台灣燈會、花季，並向外延伸。

蔣萬安舉例，本屆台灣燈會有別於過去在單點展出，而是從東區開始，結合商家、藝術家設計作品融入店面，突破1200萬人次參觀。他說，台北市是觀光領頭羊，有豐富的在地特色、美食，以及便捷交通和文化魅力，可以打造深度文化之旅，透過軟、硬體建制不斷推進。

蔣萬安提到，台北未來會舉辦大型賽事吸引國際觀光客，所以大巨蛋會朝年底正式啟用的目標邁進；內湖交通的改善，不只是協助民眾，尖峰時段增加捷運班次，還能讓觀光客舒適體驗台北，讓台北真正成為國際大都會，未來不只是台北走進世界，也希望世界進入台北。

侯友宜致詞時表示，旅遊觀光休閒就是讓人開心的行業，疫情不能出國，生活很辛苦，觀光業備受挑戰，今天的觀光經濟論壇是帶動產業發展的起手式。

他說新北市是台灣縮影，有山有海、多元族群，新北有28個漁港是全台灣最多，各具特色，還有145公里沿海線，及鶯歌到太平山的山線。新北市在有限資源內把軟、硬體做好，國外旅客到台灣，分不清新北、台北，但都是家，所以雙北要協同合作，好好規劃旅遊。

侯友宜介紹新北市的幾個景點和大型活動，包括淡蘭古道、八里到貢寮的沿海、衝浪基地與海產，有金山地瓜、萬里蟹，青年農民帶動地方發展，將理念融入產品，還有眾所皆知的平溪天燈、歡樂耶誕城，要不斷創造行銷品牌，新北市已經準備好歡迎所有旅客到新北玩。