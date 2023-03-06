高雄長庚前進工地偵測口腔癌 兩成八呈陽性反應

依衛福部前年國人死因統計，口腔癌死亡率14.5%，而男性因口腔癌死亡，排名第4，其中45-54歲因口腔癌死亡高居第2；高雄長庚紀念醫院近年投入「無檳工地」政策推廣，日前醫護團隊更是前進營造工地，特地為138人進行口腔癌篩檢，沒想到，呈陽性反應就有39人；高醫呼籲，民眾應踴躍篩檢，把握治療黃金期。

高雄長庚紀念醫院早在18年前成立頭頸癌照護團隊，迄今每年照護約800至900人不等，為南台灣首屈一指頭頸癌照護團隊，具質化研究發現，多半民眾自知嚼檳榔不好，但常抱持僥倖心理「怎麼可會是我！」藉故逃避檢查，甚或忽略不舒服的前兆。

此外，高雄長庚紀念醫院癌症中心前年起響應衛福部，投入勞工就業環境「無檳工地」醫療公益防癌篩檢活動，前往高嚼檳職場進行癌症篩檢活動，大力推廣防癌篩檢觀念。2023年獲崑庭建設股份有限公司支持，共同規劃醫業聯盟推動營造業進行勞工口腔癌防治工作。

高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊夥伴，日前在營造建築工地宣導「無檳工地」，迄今已辦理６場工地防癌活動，除提供口腔黏膜篩檢檢查及戒檳衛教師衛教活動，其中有138位民眾參與篩檢活動，不僅及早發現39位為陽性個案，更透過篩檢及衛教指導，要扭轉大眾對嚼食檳榔與口腔篩檢的錯誤想法，並增加對口腔黏膜自我檢查重要性和牙齒保健相關的衛生教育。

「有接觸菸、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除！」耳鼻喉部教授兼癌症中心副主任簡志彥提醒，抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，為落實健康生活，應遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素；民眾需提高警覺，多留意自身健康狀況，如出現嘴破、吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。