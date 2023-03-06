快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

高雄長庚前進工地偵測口腔癌 兩成八呈陽性反應

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊前進工地進行口腔癌防治宣導。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊前進工地進行口腔癌防治宣導。圖／高雄長庚紀念醫院提供

依衛福部前年國人死因統計，口腔癌死亡率14.5%，而男性因口腔癌死亡，排名第4，其中45-54歲因口腔癌死亡高居第2；高雄長庚紀念醫院近年投入「無檳工地」政策推廣，日前醫護團隊更是前進營造工地，特地為138人進行口腔癌篩檢，沒想到，呈陽性反應就有39人；高醫呼籲，民眾應踴躍篩檢，把握治療黃金期。

高雄長庚紀念醫院早在18年前成立頭頸癌照護團隊，迄今每年照護約800至900人不等，為南台灣首屈一指頭頸癌照護團隊，具質化研究發現，多半民眾自知嚼檳榔不好，但常抱持僥倖心理「怎麼可會是我！」藉故逃避檢查，甚或忽略不舒服的前兆。

此外，高雄長庚紀念醫院癌症中心前年起響應衛福部，投入勞工就業環境「無檳工地」醫療公益防癌篩檢活動，前往高嚼檳職場進行癌症篩檢活動，大力推廣防癌篩檢觀念。2023年獲崑庭建設股份有限公司支持，共同規劃醫業聯盟推動營造業進行勞工口腔癌防治工作。

高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊夥伴，日前在營造建築工地宣導「無檳工地」，迄今已辦理６場工地防癌活動，除提供口腔黏膜篩檢檢查及戒檳衛教師衛教活動，其中有138位民眾參與篩檢活動，不僅及早發現39位為陽性個案，更透過篩檢及衛教指導，要扭轉大眾對嚼食檳榔與口腔篩檢的錯誤想法，並增加對口腔黏膜自我檢查重要性和牙齒保健相關的衛生教育。

「有接觸菸、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除！」耳鼻喉部教授兼癌症中心副主任簡志彥提醒，抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，為落實健康生活，應遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素；民眾需提高警覺，多留意自身健康狀況，如出現嘴破、吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。

高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊，日前為營造建築工地的勞工朋友進行口腔癌篩檢。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄長庚耳鼻喉科與家庭醫學科的醫師團隊，日前為營造建築工地的勞工朋友進行口腔癌篩檢。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄市區營造建築工地的勞工朋友參加防癌篩檢活動。圖／高雄長庚紀念醫院提供
高雄市區營造建築工地的勞工朋友參加防癌篩檢活動。圖／高雄長庚紀念醫院提供

口腔癌

延伸閱讀

高雄工地命案綁鐵工遭同事奪刀刺死 3嫌地院裁押禁見

清澈小溪變黃河 竹北豆子埔溪遭工地泥水汙染

拿刀砍向同事反遭奪刀刺死 警共逮4人追查高雄工地命案

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

相關新聞

阿里山英迪格酒店遭怨2晚近7萬太貴 業者：與客人確認過

台北市周姓女子去年底，向新開幕嘉義縣國際潮牌飯店阿里山英迪格酒店，訂228連假住宿，入住酒店開出含早晚餐6萬9千元高昂房...

遭訴228連假住2晚噴7萬 阿里山英迪格：有簽入住確認信

今年2月才盛大開幕的嘉義阿里山英迪格酒店遭民眾投訴，一家四口2大2小於今年228連假入住3天兩夜含早晚餐，退房時總共被收...

清明連假狂休5天高鐵票超難搶 老手見菜鳥「用APP訂票卡到爆」笑了

228連假才剛結束，緊接著又是「連休5天」的清明連假到來，不少人都提早安排出遊計畫，台灣高鐵也於3日凌晨零時開放購票，但卻有人抱怨用APP系統訂票「超卡」，貼文引來訂票老手回應。 這名網友在PT

病主法4年僅4.5萬人預立醫療決定 專家籲諮商應免費

台灣擁有亞洲第一部「病人自主權利法」，已實施4年，但截至今年2月，僅4萬5621人簽署預立醫療決定(AD)。安寧緩和醫學...

影／國際牙醫衛福部下跪抗議 呼籲保障海歸生實習權益

國際牙醫校友聯合會今天至衛福部前抗議，150位國際牙醫一同單膝下跪陳情，要求衛福部依法行政，正視台灣醫缺問題，不應閒置學...

長照新商機！ 科技助長者參與社會

2026年估老年人口增加逾2成，高齡科技可廣泛協助長者參與社會！行政院政委林萬億說 6日表示，高齡人口與日俱增，高齡科技不該聚焦於「照顧失能者」，而應讓每個年長者都能應用。台大學者劉佩玲指出，台灣高齡科技產品的困境在於法規太嚴格、產品又不符合年長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦