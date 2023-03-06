吃葉黃素補過頭 4歲女童膚色竟泛黃

一名4歲的陳姓女童最近被發現她膚色有點泛黃，尤其是臉跟掌心，家長先帶去鄰近診所就醫檢查，最後轉至童綜合醫院小兒腸胃科醫師胡書瑋門診診療，研判是色素累積在皮膚，罹患胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復，家長聽完安心許多。

女童精神活力很好，但是膚色的確有呈現微黃，醫師胡書瑋執行腹部超音波檢查沒有發現明顯異常的地方，再問診及身體理學檢查，發現女童的眼睛鞏膜沒有變黃。

醫師再仔細追問平時有沒有常吃胡蘿蔔之類的黃橘色食物或是吃綜合維生素，女童父親才想起女童每天都有補充額外葉黃素。醫師研判應該是色素累積在皮膚，是罹患胡蘿蔔素血症，肝臟沒有太大的問題，只要停止補充葉黃素，過陣子就會自行恢復。

童綜合醫院小兒腸胃科胡書瑋醫師表示，這幾年3C產品盛行，而3C螢幕產生的藍光會傷害黃斑部，所以市面上有很多相關的保健食品，尤其葉黃素及玉米黃素屬於類胡蘿蔔素，對眼睛視網膜黃斑部有好處，許多家長為了孩子的眼睛健康而購買。

但是葉黃素及玉米黃素是一種脂溶性營養素，在人體內比較容易累積，平常攝取的許多食物例如菠菜、地瓜葉、南瓜、綠花椰菜、胡蘿蔔等也含有豐富的葉黃素，所以當食物加上額外補充保健食品後，會使每日總攝取進去的葉黃素過量，容易在皮膚累積，產生胡蘿蔔素血症。胡蘿蔔素血症問題與黃疸最大的不同，在於胡蘿蔔素血症只會在皮膚累積，而不會在眼睛的鞏膜累積，鞏膜不會變黃。

醫師胡書瑋指出，鹼性磷酸酶在人體內的肝臟、骨骼、小腸及胎盤中都大量存在，臨床上常用來作為肝臟或骨骼疾病的評估，不過因為骨骼中也有，生長發育中的孩子，抽血時常發現鹼性磷酸酶有上升的現象，最高甚至可以可達成人正常值的2到3倍，所以不一定是肝臟疾病造成。