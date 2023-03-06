不要放任她的青春枯萎！ 支持『玫瑰護愛行動』，一起接住脫離家暴自力更生的青少女
你知道嗎？每一年約4萬名十八歲以下兒少遭受「性」或「家庭」的暴力威脅。其中逾1萬6千名少女獨自面對家庭暴力、虐待或疏忽照顧等危險處境。青春正盛的她們，因為這些遭遇必須提前獨立面對生活；即使不像一般家庭的孩子如此幸運，但她們也應該享有茁壯堅強的機會！
勵馨基金會於全台設置了16個家園安置所有在家暴下得以倖存的孩子，其中有6個是純「女生宿舍」。每一年都需安置約百來位的青少女，這個數字極為可觀，更是一條漫漫長路。為了協助她們走出創傷，跨越生存，重拾自信，邁向自立的努力，勵馨規劃出了長期資助項目，包含有：
1.創傷修復支持
這些女孩有2/3以上遭受家內性侵、性剝削，身心嚴重受創，透過諮商、團體活動等協助，陪伴女孩度過生命中最迷惘無助的時期。
2.自立培力支持
來到家園的女孩常伴隨學習障礙、缺乏信心、學習動機等問題，除了協助完成階段性課業，更開設一系列全方位培力課程，讓他們面對未來自立的生活。
3.生活扶助支持
女孩在18歲離開家園後，即面臨「自立生活」，他們打工費用月薪平均不到1.5萬，面對租屋、升學、生活三重壓力，若沒有其他資源支撐，將跌出安全網之外。
4.老屋翻修支持
勵馨自1988年即開辦第一個兒少安置家園，目前家園房舍、公務車老舊，管線漏水、馬桶不通、車子熄火等問題逐漸浮現，女孩們從一個破碎、回不去的家裡逃了出來，隨時需要修修補補房舍是她們的依靠。
台灣月經褲品牌「YOUR SECRET蜜秘褲」的商品特性就是在承接女生每個月的不安，降低經期焦慮。從品牌甫成立就專注於友善環境、友善職場，鼓勵女性自覺進而提升自信心。在去年母親節首次攜手勵馨為單親媽媽們加油，今年則將關注對象放在青少女，並邀請捷運局文化大使「麻吉貓」成為玫瑰護愛行動夥伴，希望透過麻吉貓軟軟綿綿的形象陪伴撫慰少女們的心。玫瑰護愛行動以小王子守護心中至愛玫瑰的故事為主軸，設計出活動專屬IP。而因為「蜜秘跑褲」與品牌結緣的陽光鐵人林昱綺也挺身支持活動。她表示因為家人的愛與扶持，促使她從小在三鐵的路上一直能夠獨立，毫無後顧之憂。昱綺說：「每個女孩都是一朵玫瑰，但在成長茁壯的路上，不一定都是安穩順利的，有些花朵經歷了風吹雨打的嚴峻考驗，搖搖欲墜，需要我們伸出雙手守護她們。」
蜜秘褲品牌主理人鈕安澤表示：「對電商品牌來說，3月8日是非常重要的女神節檔期，但不是人人都能成為女神，事實上有更多處於弱勢的女性，需要社會投注心力接住她們。品牌希望透過這個小活動，協助培力青少女，讓她們得以相信未來仍充滿各種可能。」
3/6-3/20蜜秘褲『玫瑰護愛行動』限量組，原價1740元，響應護愛行動每組1640元，每售出一組再提撥500元捐贈勵馨基金會。邀請大家一起接住脫離家暴的少女們，讓孩子們得以延續幸福。
玫瑰護愛行動支持專頁：https://reurl.cc/RvX586
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言