找尋旅宿人才 交通部觀光局與旅宿業者前進校園

交通部觀光局首次攜手旅宿業者前進大專院校，期望透過增加大專院校學生對旅館工作的認識，吸引更多人才進入旅宿業實習或工作。

交通部觀光局今天在實踐大學辦理紮根說明會，邀請國內晶華酒店、W Taipei及亞都麗緻大飯店，分享飯店品牌特色、職缺與相關福利說明及旅宿業成功職涯案例等，讓與會學生對旅宿業前景及實務工作，有更深一層認識。

觀光局表示，這次透過產官學界共同合作模式，協助旅宿業擴大人才招募範圍，業者以說明會的方式，吸引眾多觀光及非觀光科系在內的學生到場聆聽，深入了解旅宿業相關職涯發展方向及生涯規劃，並透過成功職涯案例，分享有關旅宿實務工作的經驗傳承、學生如何利用在學期間適性發展等，提升年輕族群投入旅宿業發展的意願。

觀光局表示，為紓解旅宿業面臨的缺工問題，除將持續透過媒合學校與業者辦理人才招募說明會外，也會於國內大型旅展設攤徵才、拍攝宣傳影片扭轉旅宿業因疫情影響形象，以多元管道協助旅宿業者求才。