阿里山英迪格酒店遭怨2晚近7萬太貴 業者：與客人確認過

台北市周姓女子去年底，向新開幕嘉義縣國際潮牌飯店阿里山英迪格酒店，訂228連假住宿，入住酒店開出含早晚餐6萬9千元高昂房價，指稱是「浮動價格」機制，周女質疑房價資訊不公開，損害消費者權益，向媒體投訴；英迪格酒店行銷公關總監黃伊康說，房價與房客溝通確認才入住。

嘉縣府文化觀光局產業科長張晃毓說，依旅館管理法令，業者須提供房價供備查，只要業者房間售價未超過提報價格上限，不違反規定，英迪格提報房價，每房5萬至25萬元之間，周女投訴房價未超過上限。

但嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，主管機關文觀局應審核旅宿業提報房價把關，阿里山英迪格酒店遭房客投訴事件，恐影響阿里山觀光業形象。

周女投訴房價太離譜！228連假全家2大2小共4人到嘉義遊玩，為出遊，她與友人去年11月訂3間房間，入住飯店得知房間12坪，第一天入住問價格，櫃檯人員告知3天2夜房價6萬1千多元，聽完價格訝異，心想「怎麼這麼貴？」又問「有沒有含早晚餐？」飯店人員告知「沒有提供早晚餐」。

英迪格酒店公關總監黃伊康說，周女透過友人官網訂3間房，不清楚訂購價格資訊，飯店人員入住前2、3天聯繫確認，周女提早晚餐需求，飯店人員提供雙人房一泊二食6萬9千元專案，國際飯店房價隨住房率浮動，周女入住前要求，房價隨訂購日期變動。

飯店人員2月23日聯繫周女確認，對方沒接電話傳簡訊告知價格，2月24日周女接電話提要求，飯店人員配合需求提供專案價，一直到房客到場最後確認，同意才簽署「入住確認信」入住，前後報價每間房出現1千多元價差，飯店結帳時全數退還3間共5千多元價差，阿里山花季目前訂房6至7成。

斥資20億阿里山英迪格酒店2月2日開幕，屬IHG洲際酒店集團旗下英迪格酒店品牌，位在阿里山公路57.6公里處，地上6樓、地下2層綠建築，規畫84間房間在5個樓層，每間房都能見山景，頂樓設施有aveo veo yu酒吧、健身房、無邊際恆溫泳池、水療池與觀星平台。