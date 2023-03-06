傅達仁之子立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

資深主播傅達仁晚年因深受末期胰臟癌所苦，遠赴瑞士安樂死機構「尊嚴」，在家人的支持下得到安樂善終，因為台灣現行法規不允許以協助自殺的善終方式。傅達仁的兒子傅俊豪今首度站上立法院衛環委員會的發言台，呼籲重啟《尊嚴善終法》修法，允許連安寧緩和也無法解除痛苦的病人可以選擇無痛、快速地離開，這不但能減少痛苦、降低醫療負擔，也能避免親手殺死伴侶或親屬的「照顧殺人」悲劇重演。

「病人自主權利法」實施已4年， 安寧緩和醫學學會前理事長、民進黨立委邱泰源今召開「病人自主權利法」公聽會，邀集各界專家發表意見，檢討實施現況。默默坐在專家席的最末端，身著筆挺西裝的，是傅達仁的兒子傅俊豪。

傅俊豪說，父親過世後，原本成立了人民團體要推動尊嚴善終，也有委員提案《尊嚴善終法》立法，但後續並不順利，疫情期間團體解散，法案也二度在一讀遭到否決。這次應民眾黨立委邱臣遠之邀，他決定第一次來到國會殿堂，正式站上公聽會發言台，以尊嚴善終、協助自殺的陪伴者身份，述說《尊嚴善終法》立法的必要性。

傅俊豪表示，父親高齡83歲時罹患胰臟癌症末期的時候，已經經歷過左眼全盲、膽管阻塞等磨難，來回進出醫院不知多少次。當時醫師告知，父親如果接受手術、化療，有5成機率可以存活2年，但考量父親原本病況複雜，接受治療後很可能就此臥床不起、無法維持生活品質，還要忍受化療的痛苦。

「父親曾經說，如果可以讓我不痛，讓我正常吃飯，誰想去死？」傅俊豪說，父親接受安寧緩和醫療兩年期間，止痛藥一直加、一直加，加到最重、最強的藥，都還是無法止痛，還要擔心自己意識不清、跌倒受傷。病情每況愈下，藥物愈吃愈多，幾乎要昏迷不省人事，病人和家屬的身心靈都受到極大的傷害，父親也常說「我老了、一身病痛，為什麼不把醫療資源用在可以比我活更久的人身上？」

傅俊豪表示，希望台灣能夠推動《尊嚴善終法》立法，允許接受安寧到一定程度仍無法減少痛苦的人，可以無痛、快速地離開。根據過去調查，台灣民眾對於安樂善終的支持度高達9成，如果病人的信仰不允許也可以不選擇這麼做，這才是達到真正的病人自主。

「我父親是接受安寧緩和的病人，最後選擇接受尊嚴善終，這兩者是可以並行不悖的。」傅俊豪指出，瑞士「尊嚴」機構在全球已經有20萬名會員，其中只有3%完成協助自殺。許多人獲得綠燈許可後，因為知道自己還有一個無痛出口，回國之後反而可以更安心接受治療。