一台空調滿足全方位需求！網友最在乎的10個條件大公開

聰明消費者這樣選！

家中配置一台冷暖空調，就能一次滿足冬暖夏涼的需求，尤其近期政府提供家電汰舊換新節能補助，加上貨物稅減免，許多精打細算的消費者，更會善用這次機會，搶在夏季來臨前為家中添置冷暖空調，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統理整理出民眾購買空調「10大在意要素」，一起來看看，如何選擇適合自己的機型，當個聰明的消費者！

1、耗電量

台灣能源有高達98%來自進口，因此每度電都很寶貴，尤其近年氣候議題引發全球高度重視，台電持續推動節電獎勵活動，也持續發放節電獎勵金。因此空調耗電量的優劣，是消費者挑選的第一準則。像是Panasonic提前超越2025年國家能源一級標準，省電效率更超越高達65%。另外，該品牌也配合政府政策積極推動家電汰舊換新，提供消費者節能高效的省電空調。網友提到，「以前的空調耗的電費可以讓你再買新的空調」、「頂樓缺點就夏熱冬冷啊（不過用變頻空調可稍微緩解）」。

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2、價格

一台空調的價格都是上萬元起跳，視品牌、空調大小、功能等有所不同，消費者多會希望以符合自身預算且合理的價格挑選到適合的空調。「這次年終終於有點預算，想說幫家裡的冷氣重新整頓一下，有在想要裝冷暖空調」、「本來要裝左吹窗型，但大缺貨選擇少，還比分離式貴 店長推薦一台我預算內的就裝了」、「購買冷氣空調的預算大概3萬6左右。還有根本不曉得要裝哪個品牌冷氣空調，實在無解」。

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3、抑菌、全機防霉等附加功能

台灣氣候潮濕，容易讓空調發霉，導致機器需要定時清洗保持乾淨，十分麻煩。因此若是空調同時具備抑菌、防霉等附加功能，對網友來說相當加分。「我真的無法忍受空間又潮濕又悶熱，所以一定需要開空調降溫+除濕」、「有自體防霉功能的空調比較不容易滋生細菌，也不用擔心冷氣吹久有霉味」。

像是Panasonic今年最新發表的機型，除了原本就能淨化室內空氣的日本最新nanoe™健康科技，更新增了防霉監控功能，待機時即時監測溫濕度，可常保機體的乾燥同時達到防霉抑菌的效果。

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4、外型

除了功能實用，外型也是網友挑選空調注重的要素之一；尤其希望符合家中室內裝潢風格，最好能有美型設計，因此除了符合規格、樣式統一的款式之外，能有特殊設計的空調更吸睛。「外型我覺得普通，不算好看，但也不醜就是了」、「要先試機唷！醜雖然醜，但總不能裝還沒裝好」、「應該是燈光問題，我家跟你一樣這台，外型就蠻美的」。

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5、品牌

以台灣市場來說，消費者最常選購的空調品牌幾乎都會先想到日本，近年台灣品牌也有其擁護者，網友在購買前多在社群論壇發問：「想上來幫忙問一下關於比較頂級的空調，會比較推薦哪個牌子」、「挑選了日本品牌/台灣品牌/韓國品牌，是你們會怎麼挑選」、「哪個冷氣品牌的冷氣較省電？」顯見對於品牌及其所擁有的商品特點，是消費者所關心的要素。

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6、有無IoT

現代人講究效率、方便性，因此各大廠牌都會推出智慧家電，節省用戶的麻煩，讓生活更加便利，有整合IoT智慧家電，透過APP就能控制空調、空氣清淨機或除濕機等家電，隨時隨地掌握最佳溫溼度，會讓消費者、網友更加喜歡，就算外出也不擔心忘記關，導致空調運轉整天。「在智慧型手機調節設定，也可連線啟用語音控制功能，非常輕鬆便捷，也算是空調一族的福音」、「買空調的重點是IoT好吧」、「家裡的六台空調都有聯網IOT」。

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7、有無節能補助

經濟部推出節能家電補助，只要汰換冷（暖）氣機、除濕機、電冰箱並購買能源效率1級的家電新品，就可以申請「住宅家電汰舊換新節能補助」，每台預計補助3,000元；若再搭配延長至2023年6月14日的「貨物稅減免優惠」還能再省2,000元。因此大家購買空調時，會注意是否符合補助條件。「剛好有規劃換全戶空調...以前有補助過，但好像停一陣子」、「預計要換掉兩台定頻的冷氣」、「可以的話就裝變頻冷暖空調比較實在」。

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8、售後保固

消費者在購買電器時，都會相當在意售後保固，保固時間內的售後服務品質以及時間長短，都是影響其下單的關鍵。「有代理商、有自己的服務體系，應該是OK」、「能保障15年比較讓客人放心，我的電視才9年，面板都好好的，只因一個零件故障，沒備品，只好報廢」、「若講究售後的話，最好查官網所在區域是否有維修站、是直營還外包、員工多寡，夏天空調故障等維修你有等多久的耐性？」

像是網友常提到的Panasonic，擁有24小時線上受理服務及專業技師，臨時遇到狀況也不擔心找不到人，服務跟專業度都是國內前段班。

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9、適用坪數

以冷氣來說，冷氣冷不冷端看「冷房能力」（kcal/h或kW或RT或BTU）標示，選購冷氣時依房間大小選擇適當冷房能力的冷氣機，一般為坪數×450kcal/h＝所需冷氣機容量。空調也不例外，萬一坪數和空調噸數不成比例，效果就會減弱。「我4坪微西曬，買XX牌最小台的（3坪）冷到發抖。 沒西曬、非頂樓、出風位置直吹沒遮擋，不會吹不冷」、「原本的變頻裝太大，會跳停變送風，等不夠冷才又變冷風」、「剛剛發現我家4坪用2.2kw，根本綽綽有餘，冷到發抖，而且冷的速度也很快，當初安裝也怕不夠，結果根本是有些業者在嚇人」。

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10、噪音分貝數

吹空調時，若是噪音轟隆隆吵整晚，容易導致無法好好享受，甚至無法入眠。通常會產生噪音的原因包括，機箱內有異物和風扇擦出噪音，或是機箱裡的管道在運作時和機箱發生碰撞等，不少人深受其害。「一直聽到家裡一直嗡嗡嗡的，目前還不知道是哪一戶鄰居，共振的時候 聽不出來方向從來哪的」、「家裡空調原本也有低頻噪音，裝了4顆減震墊少了8成的噪音」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月16日至2023年01月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買空調』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統