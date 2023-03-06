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國際自由車環台賽桃園站預演 26隊頂尖好手13日較勁

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午豎立告示及預演，警方派員交管。記者曾增勳／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午豎立告示及預演，警方派員交管。記者曾增勳／攝影

2023國際自由車環台公路大賽桃園市站又來了，桃園市府及市警局今天上午派員豎立告示及進行預演路線交通管制，市府體育局及主辦單位表示，環台賽桃園站預定3月13日上午由市長張善政鳴槍出發，全程124.71公里，世界各國26支自由車頂尖好手較勁爭取佳績。

2023年國際自由車環台賽桃園市站規畫全長124.71公里（熱身路線4.12公里、公路賽程120.59公里），從桃園市政府出發，終點至角板山公園，途經正式賽程由桃園藝文展演中心出發，途經桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、龍潭、大溪及復興10個行政區，總共26支自由車頂尖隊伍參賽，選手及隊職員130人，隨行車輛共160車。

警方表示，疫情後，今年國際自由車環台賽再度登場，桃園站賽程延續以往沿途經過桃園海岸、山區道路風光，今天預演路線比照正式比賽，預演至下午2時，包括行駛台61及台66快速道及台3、台4、台7線路段車輛，請依警方交管疏導走替代道路行車，避免延誤行程。

2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午預演，警方派員交管。記者曾增勳／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午預演，警方派員交管。記者曾增勳／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午豎立告示及預演。記者曾增勳／攝影
2023國際自由車環台公路大賽桃園市站來了，今天上午豎立告示及預演。記者曾增勳／攝影

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