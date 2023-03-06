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保護海洋資源 環團籲台灣跟上國際腳步盡快通過海保法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
綠色和平呼籲行政院、海委會及相關立委盡快通過海保法。圖／綠色和平提供
綠色和平呼籲行政院、海委會及相關立委盡快通過海保法。圖／綠色和平提供

歷經近20年協商，聯合國終於通過保護全球海洋的「全球海洋公約」，確保全球於2030年前保護至少30％海洋目標，反觀台灣連最基本的「海洋保育法」都尚未進入立法院。環團綠色和平表示，海洋資源為台灣重要資源，呼籲行政院、海委會及相關立委，不可說一套做一套，一定要跟上國際腳步，立即通過海保法。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳指出，隨著海洋生態危機愈趨明顯，劃設保護區的呼聲逐年攀高，目前已超過100個政府支持2030年前保護至少30％海洋目標，鄰近台灣的日本、印尼及澳洲等14國，承諾在2025年以永續方式管理100％水域；瑞典、丹麥、德國等則向歐盟委員會提案，在四個海洋保護區內設立禁漁區。

鍾孟勳表示，綠色和平多年來倡議全球制定的「全球海洋公約」，為海洋設立足夠的保護區，並於特定公海海域內，明文禁止捕魚、採礦、倒廢料等破壞性活動，保護海洋生物及棲息地。但政府從2019年拖到現在，法案至今仍卡在行政院內，未送進立法院，漠視海洋危機心態可見一斑。

鐘說，通過「全球海洋公約」為全球保護海洋的里程碑，但台灣連最基本的海保法都尚未進入立院。去年台灣在帛琉主辦的第7屆「我們的海洋」（OOC）大會上，明確承諾要通過海保法，但迄今都無法兌現。呼籲行政院、海委會及相關立委，不可說一套做一套，一定要跟上國際腳步，立即通過海保法。

綠色和平呼籲行政院、海委會及相關立委盡快通過海保法。圖／綠色和平提供
綠色和平呼籲行政院、海委會及相關立委盡快通過海保法。圖／綠色和平提供

保護區 行政院 立法院

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