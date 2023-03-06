高港旅運中心啟用迎來疫後首艘郵輪 陳建仁：營造海空雙港翻轉高雄

高雄港旅運中心今天正式啟用，大清早更迎來雙郵輪七海探險家號及威士特丹號靠港，有1200名外籍旅客上岸，是疫情解封後首度有豪華郵輪造訪台灣。

行政院長陳建仁上午到場開幕剪綵，他表示，這象徵台灣回到國際郵輪市場，不只對台灣、對高雄都具有重大意義。未來更將持續投入建設經費營造海空雙港，讓高雄觀光貿易蓬勃發展，成為亞洲重要的翻轉城市。

陳建仁說，高雄過去是台灣第一大港，有160年歷史，不僅是亞洲航運樞紐，港口設備與腹地空間完備，包辦了7成貨櫃轉運，在台灣經貿發展上扮演關鍵角色。因應全台郵輪市場不斷擴展，去年觀光局也修訂來台郵輪獎助要點，希望提升港口競爭力及發展觀光潛力。

陳建仁表示，政府投入45億元打造高雄港旅運中心，疫情期間面臨缺工缺料問題，大家齊心努力完成旅運中心工程，可供全球最大25萬噸郵輪通關，更有智慧電子化設備，方便旅客快速通關快速，希望在疫後吸引更多觀光客來台；未來可望與流行音樂中心成為亞灣最重要的地標，可以說是高雄的驕傲，做為高雄子弟，他與有榮焉。

對於未來高雄觀光及海空發展，陳建仁說，蔡總統重視區域平衡，對高雄各項建設大力支持，高雄輕軌在2017年已通車，捷運黃線去年10月動工，未來在旅運中心也會設站。在空港建設上，上月他也核定高雄機場輕航廈工程第一期建設計畫，會再投入880億元，包括新航廈與轉運中心，中央地方一起合作營造高雄空海港建設，讓高雄觀光貿易蓬勃發展，成為亞洲重要的翻轉城市。

陳建仁說，為了推動觀光，行政院通過特別預算，包括促進公共運輸旅運方案及加強擴大吸引國際觀光客方案等，已提升台灣觀光產業。特別預算外，也核定重要觀光景點建設中程計畫，以4年150億元經費，營造台灣2百個觀光景點，打造台灣觀光品牌，希望中央地方合作，整合人文、經濟資源，讓全世界都看到台灣之美。

台灣港務公司董事長李賢義簡報指出，高雄港旅運中心耗資50億元、歷經10年才完工，為地下2層、地上15層鋼骨構造建築，以海浪流體動態為設計意象，搭配全國唯一3D曲面帷幕，且擁有第一排無敵海景。高雄港112年預報的國際郵輪已達188航次，每航次將有超過千名旅客通關，高雄港旅運中心2通關區規劃22座人工櫃檯外，還設置4座雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台，母港通關效率為每小時2100人，掛靠港通關可達每小時3500人。

李賢義說，港務公司積極爭取國際航線布局，主動出擊拜訪歐洲、日本及新加坡、馬來西亞拜訪郵輪業者，更推出國際客船優惠措施，希望打造智慧化頂級旅運中心，成為國際遊輪航線部署的重要港口。