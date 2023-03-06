國衛院研發RDVs新技術 癌症用藥量、副作用有望降低

奈米生物技術應用在醫學上已久，日常生活中也相當常見，易於讓皮膚吸收的保養品、具有消毒抗菌功能的清潔用品等，皆是用「奈米粒子」作為功能性分子載體。國衛院今公布最新的研究成果，將人體內的「紅血球微囊」作為載體，將癌症藥物裝載進去後，標靶性的進行癌症治療。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員黃東明帶領研究團隊，研發以人體血液中的紅血球，開發紅血球微囊（RBC-derived vesicles, RDVs）做成奈米載體的新技術，與藥物結合在一起，形成可在人體內部靶向運送的藥物載體，由於RDVs本就是人體內的成分，不會產生過往以聚合物或無機物人工合成奈米粒子的毒性反應，在應用上有更高的安全性。

黃東明指出，紅血球在人體內自然老化後，會儲存在脾臟內，RDVs就是透過抽血取得患者或捐贈者的血液，經過體外合成為RDVs，並在表面附加癌症藥物，並以標靶向的路徑經由溶酶小體再到粒線體，進行針對癌細胞的攻擊，可降低癌症劑量使用量，也減少藥物副作用產生。

RDVs不僅可裝載抗癌藥物治療癌症，黃東明表示，RDVs技術可應用於多種治療方式，在幹細胞標定中可傳送氧化鐵粒子進入幹細胞內，對細胞具高度安全性，亦可有效運用與核磁造影追蹤中；可裝載光敏感物質，提供光動力治療所需的氧氣，提高對抗癌細胞的效果。

該研究目前在動物試驗階段。黃東明說，RDVs技術目前在胰臟癌等轉移性、抗藥性癌症上都獲得良好的成果，最近將起動腦癌的動物試驗，希望三年內的時間內可走到臨床試驗階段。

黃東明研究的RDVs技術，目前已獲得我國以及美國專利，並獲得台灣第10屆新創獎、第18屆新創獎精進續獎。研究團隊期望透過後續的深入研究與臨床實驗的探討，能發展出更多RDVs的應用方向，改善醫學診斷和醫療處置，造福民眾。