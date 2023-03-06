境外臭氧移入影響 高屏地區空氣品質差亮「橘燈」
受到東北季風影響，雲嘉南以北風力較強、擴散條件佳，高屏地區位於尾流若風區，汙染物易累積。截至今午11時止，總計6處空氣品質測站亮「橘燈」，環保署提醒，雲嘉南地區、彰化員林地區、馬祖地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
環保署指出，今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外臭氧移入影響台灣，臭氧濃度稍上升，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。
依照環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，中國上海一帶臭氧約60至80ppb，東北風挾帶微量境外臭氧影響台灣，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；高屏零星地區短時間可能達紅色警示等級。
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