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缺蛋嚴峻未來恐再漲價！學者：應從精準產銷資訊做起

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蚵仔煎不加蛋 北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎，昨貼出公告指「下周起蚵仔煎可能沒蛋加」，蛋花湯、滷蛋也將停賣。不僅蛋荒持續，雞蛋批發價今起再漲三元。記者許正宏／攝影
蚵仔煎不加蛋 北市遼寧夜市勝利號蚵仔煎，昨貼出公告指「下周起蚵仔煎可能沒蛋加」，蛋花湯、滷蛋也將停賣。不僅蛋荒持續，雞蛋批發價今起再漲三元。記者許正宏／攝影

北市蛋商業同業公會宣布，蛋價再漲3元；批發價從52元漲為55元；產地價本周四(9日)起，從每台斤42.5元漲到45.5元；學者認為，產地漲價，也不代表有足夠的蛋，應從生產端著手，精準產銷資訊，從減少耗損、增加供給做起。

農委會說，市場需求大於供給，又因禽流感，導致雞農生產成本增加，供給量無法提升，農委會持續進口蛋品，以換蛋方式調度原料蛋，由各地區蛋商公會統籌調配供應早餐、餐飲、烘培及雜糧行等傳統通路需求。

末端餐飲、小吃、早餐店每個蛋已要價15元，未來是否也會繼續攀升？逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，「一定會」，即使消費者不吃，雞蛋還是漲，主要是消費者預期心理所致，而供給量也會更少。

他認為，農委會的問題，在於無法掌握每天實際數量，而仰賴養雞協會，養雞協會每天打電話問蛋農，因而得知官方數字；農委會宣稱每日缺口50至80萬顆，但養雞協會說至少百萬顆，實際上，恐怕兩邊數字都不精確。

楊坤鋒說，蛋農若原本一天生產5萬顆蛋，受禽流感或其他疫病減產，減為一天僅生產1萬顆，回報也只會回報生產5萬顆，若報少了、官方便會懷疑牧場是否染疫，為了避免蛋雞遭撲殺，但實際上有沒有發生禽流感疫病？「當然有」，春節至今中部地區產地損失慘重，缺蛋資訊無法精準掌握，加上需求大於供給，無法知道到底缺口有多大。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，產銷討論蛋價機制，可以增加開會頻率，如同油價般有一套公式與檢討機制，但前提是，要能真正掌握實際的產銷資訊。

楊明憲說，根據官方統計日產11.2萬箱，每一箱都用200顆計算，運輸過程也有破損、耗損，若打個九折、九五折，即使可掌握出多數量，蛋這種傳統塑膠箱運輸，耗損、破損有多少也不知道。

他說，買不到、搶蛋、餐飲不用蛋都是因應做法，蛋價漲了、也減少需求量都是市場自然的消費反應，雞蛋是民生必需品，就會造成消費者痛苦，但現在沒辦法從需求面角度思考，應該從增加供給的角度精進，減少損耗、提高物流分配效率。

楊明憲也認為，除了日本、澳洲，也可以考慮從泰國進口雞蛋，泰國是農業出口大國，雞蛋也比台灣便宜，且該國持續出口。

禽流感 雞蛋 農委會

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