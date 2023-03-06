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清明連假狂休5天高鐵票超難搶 老手見菜鳥「用APP訂票卡到爆」笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為春節返鄉人潮。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為春節返鄉人潮。報系資料照／記者余承翰攝影

228連假才剛結束，緊接著又是「連休5天」的清明連假到來，不少人都提早安排出遊計畫，台灣高鐵也於3日凌晨零時開放購票，但卻有人抱怨用APP系統訂票「超卡」，貼文引來訂票老手回應。

這名網友在PTT發文開罵「高鐵你們的訂票系統是有多爛？」他表示幫朋友搶清明連假期間的高鐵票，未料才剛點進去等到畫面出來「票就沒了」，這讓他當場氣炸怒轟「（系統）承受能力這麼爛！」

部分網友也因為高鐵APP訂票系統太卡，因此無法順利搶票，紛紛留言開嗆「APP超級爛」、「手機完全進不去...」、「手機一直跳忙碌中，真的爛」。

不過，訂票老手看了忍不住笑回「連假訂高鐵有技巧的啊～」，並留言揭秘「手機APP進不去，網頁很順」、「用網頁版」，其中網友進一步解釋，高鐵訂票網頁進去後就會自動排隊，輪到馬上能訂票，「在網頁訂票不要重新整理網頁，否則會『一直排去隊伍最後端』」。

PTT 高鐵 連假 APP

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