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疫後兩岸化冰 國內旅行業者盼從重啟觀光交流開始

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
旅行業者籲重啟兩岸交流、觀光。圖為桃園機場外籍旅客入境情形。本報資料照片
旅行業者籲重啟兩岸交流、觀光。圖為桃園機場外籍旅客入境情形。本報資料照片

新冠肺炎疫情後，國境漸開，兩岸的緊張情勢似乎稍緩，旅行業者認為，禁止大陸居民入境，停止了兩岸觀光交流，損害台灣的觀光業和服務業，對台灣經濟造成了巨大損失，認為政府應正視，讓兩岸關係重回和平發展軌道，進一步促進台灣經濟的發展。

台北城市大學觀光系助理教授、品保協會公關主委李奇嶽表示，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會(全聯會) 2023年2月28日到3月1日由理事長蕭博仁率領各地方公會理事長等一行至北京訪問，這是疫情後觀光旅遊業訪問大陸層級最高的代表團。

李奇嶽說，此行訪問了大陸有關涉台單位，並探討兩岸旅遊開放的可能性和進程；包括拜訪觀光局駐北京的台旅會、國台辦、文化和旅遊部，以及海峽兩岸關係協會會長張志軍等；訪問團的過程與結論，引起了不少關注和討論。

他表示，對兩岸旅遊的重啟，本著兩岸任何一方都應該採取建設性的態度來推動交流和合作的背景下，全聯會北京訪問團的行動是民間積極的信號，恢復兩岸旅遊交流合作有很大的民意需求，也期望為雙方的解凍創造一個契機。

李奇嶽說，希望儘快恢復兩岸人員往來正常化，取消對大陸人民赴台和兩岸直航的限制和禁令；文化和旅遊部也表示希望能夠恢復長期以來的兩岸交流，並建議先開放幾個重點城市。

訪問團團長全聯會理事長蕭博仁表示，2020年疫情爆發開始至今，大陸未限制大陸居民赴台，2023年2月1日先提出恢復小三通航線，隨後也提出開放16個兩岸航點，但台灣沒有回應，台灣赴大陸的旅行團禁令也未解除。

他說，兩岸的旅遊市場這對航空與觀光業都有重大影響，2019年以前兩岸的旅遊市場是台灣最大的航空與旅遊的客源市場，占了台灣整體市場四成，占台灣航空公司產值將近一半，也占了台灣觀光外匯收入的將近一半，是疫後產業復甦最後的一塊拼圖。

李奇嶽說，新冠肺炎疫情後，政府對中國大陸有諸多限制，包括禁止大陸居民入境，停止了兩岸觀光交流；他認為這些措施損害台灣觀光業和服務業，對台灣經濟造成了巨大損失；對台商和台胞來說，返鄉權益也受到限制，無法順利回到家鄉和親人團聚，政府不應忽視。

疫情 新冠肺炎 北京

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