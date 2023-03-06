蛋價創新高缺口怎麼補 陳吉仲：3月從澳洲進口500萬顆

蛋價創新高沒有蛋可以用，今起雞蛋批發價從每台斤52元調漲至55元，每顆蛋增加0.3元。農委會主委陳吉仲今出席立法院聯席會議表示，蛋農跟蛋商有價格審議委員會，國內尤其是禽流感造成蛋農生產成本增加，蛋農根蛋商批發價每台斤52變55元，每顆蛋增加0.3元，漲幅在6%以下，期待這樣市場機制讓產銷機制運作更穩定，也尊重雙方的運作結果。

農委會強調，除了已經確定3月底會從澳洲等進口500萬顆雞蛋外，也會陸續還會從其他地區補足缺口，會盡全力調度所有雞蛋給所有的國人使用。

漲價會對民生有影響？陳吉仲表示，受影響的店家或國民會全力滿足雞蛋所需，在各地推平價專區，特別預算有農村及社區提供消費者價格合理的農產品。

三月初蛋荒可望會緩解？陳吉仲說，現在極力透過加工調度跟進口補足缺口，中南部氣溫回穩，還有禽流感影響陸續減少，產量會回到正常水準，除了澳洲的500萬顆進口外，還有其他國家也會進口。他強調，進口雞蛋的國家為不能有打疫苗的國家，也要經過檢疫跟衛生安全證明。