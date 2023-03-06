中市勞工局辦太陽光電乙級證照班 他考取證照後開公司

太陽光電綠能產業人才需求增加，弘光科技大學承辦111年度台中市政府勞工局短期職業訓練暨技能認證訓練計畫，有4人通過考照，其中原本擔任業務的學員蘇先生，順利取得太陽光電設置乙級證照後，自行創業開設能源公司。

台中市政府勞工局表示，今年將持續開辦相關職業訓練暨技能認證訓練，輔導勞工提升專業技能，進而創業，同時培養更多綠能專才。

學員蘇先生原本在太陽光電產業擔任業務工作，工作內容為太陽光電案場開發，因感受綠能產業是未來趨勢，想更深入了解並學習太陽光電工程實作，去年報名台中市政府勞工局委託弘光科大開辦的太陽光電設置乙級證照班，3月至6月利用周六、日到弘光科大上課70小時。

他說課程指導老師對學員耐心的重覆指導、講解，下課後仍陪伴練習，自己原本沒有太陽光電工程基礎，對這項技術的學習也充滿信心，更順利取得乙級證照。

台中市勞工局表示，依據人力銀行薪資標準，工作一年以下之太陽光電技術人員月薪約4萬5000元、3至5年工作經驗約5萬元，去年透過推動短期職業訓練暨技能認證訓練計畫，開辦太陽光電設置乙級證照班，招生對象為設籍台中市之在職勞工或失業勞工，具基本資格者僅須負擔受訓經費20%，如符合特殊資格者更可免費參訓。

弘光科技大學智慧科技學院黃文鑑院長表示，達成非核家園目標，未來4至5年將出現大量太陽光電設計與裝置人員之需求，預期將出現專業技術人力供需缺口，弘光科大環境與安全衛生工程系擁有太陽能光電檢定專業師資及國家級考場，具備太陽光電工程建置維修與綠色生產製程專業知識與技術，是中部太陽光電人才培育搖籃。