今日夜溫差近20度 吳德榮曝本周變天降溫時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)晨觀測資料顯示，受大陸高壓東移影響，各地晴朗無降雨。

他表示，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨降至最低，截至清晨6點13分本島縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗(頭屋鄉)5.7度，基隆(七堵區)6.5度，新竹(峨眉鄉)7.0度；其他各地區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)8.6度，南部(台南後壁區)8.6度，東部(花蓮壽豐鄉)8.3度。

中央氣象局表示，今、明(6、7日)兩天輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。明日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

氣象局說，今(6日)晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生；苗栗有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。「橙色燈號(非常寒冷)」包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週(6至12日)天氣持續晴朗穩定，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；相對濕度偏低、多補充水分，天乾物燥、小心火燭。

吳德榮表示，今(6)日白天北舒適、南微熱，晚微冷；各地區平地氣溫：北部7至25度，中部9至27度，南部9至30度，東部9至28度。明(7日)晨仍有少部分縣市平地最低氣溫在10度左右；明日白天起至下周(12)日白天，氣溫逐日漸升，各地白天舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大。