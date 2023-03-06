快訊

今日夜溫差近20度 吳德榮曝本周變天降溫時間點

今日夜溫差近20度 吳德榮曝本周變天降溫時間點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局指出，未來一週大致都是穩定天氣。圖為民眾帶狗出門放鬆。記者林伯東／攝影
中央氣象局指出，未來一週大致都是穩定天氣。圖為民眾帶狗出門放鬆。記者林伯東／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)晨觀測資料顯示，受大陸高壓東移影響，各地晴朗無降雨。

他表示，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨降至最低，截至清晨6點13分本島縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗(頭屋鄉)5.7度，基隆(七堵區)6.5度，新竹(峨眉鄉)7.0度；其他各地區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)8.6度，南部(台南後壁區)8.6度，東部(花蓮壽豐鄉)8.3度。

中央氣象局表示，今、明(6、7日)兩天輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。明日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

氣象局說，今(6日)晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生；苗栗有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。「橙色燈號(非常寒冷)」包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週(6至12日)天氣持續晴朗穩定，大氣逐日回暖；白天陽光加熱升溫，夜間有「輻射冷卻」降溫，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；相對濕度偏低、多補充水分，天乾物燥、小心火燭。

吳德榮表示，今(6)日白天北舒適、南微熱，晚微冷；各地區平地氣溫：北部7至25度，中部9至27度，南部9至30度，東部9至28度。明(7日)晨仍有少部分縣市平地最低氣溫在10度左右；明日白天起至下周(12)日白天，氣溫逐日漸升，各地白天舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大。

他表示，下周(12)日晚間，鋒面抵達挾強冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降；下周一(13日)下午起天氣轉乾。目前歐洲模擬的強度大約為「強烈大陸冷氣團」，美國模擬的強度則稍微弱一些；但皆為第7天之後的模擬，有不可忽略的「不確定性」，需持續觀察。

中央氣象局表示，今、明(6、7日)兩天輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大。圖／截自中央氣象局
中央氣象局表示，今、明(6、7日)兩天輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大。圖／截自中央氣象局

馬祖 吳德榮 氣象局 冷氣團

延伸閱讀

未來一周無強冷空氣 吳德榮：今起3天清晨注意極低溫

強輻射冷卻加持 台東鹿野7.4度 吳德榮：明晚東北季風增強

台南後壁8.2度 吳德榮：白天起漸回暖 這天東北風增強

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

相關新聞

難捨口罩紅利 民眾仍罩不離身

室內口罩解禁已兩周，今起校園也跟進鬆綁，戶外口罩更已解封三個月，但這段時間不少民眾依舊將口罩視為「標準配備」。有網友笑稱...

長期戴口罩 影響幼兒社交學習

疫情期間外界笑稱「口罩上身、顏值飆升」，至今室內口罩解禁，仍有不少民眾因此不願脫罩。「口罩遮三醜」其實有科學根據，英國卡...

九蛙現身 台電：供電供水沒問題

台灣南部水情告急，最近日月潭水情指標「九蛙現身」引發關注，擔心中部水情吃緊。台電大觀電廠說，九蛙疊像僅供水位參考，即使九...

今日夜溫差近20度 吳德榮曝本周變天降溫時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(6日)晨觀測資料顯示，受大陸高壓東移影響，各...

屏東國際級音樂廳創舉 音樂家暖心 在地人歡欣

南台灣屏東演藝廳音樂廳是國內首座縣市等級音樂專用與採用四面式開放舞台設計的演藝廳，屏縣府文化處為活化提升場館使用率，首創在不影響場地檔期，提供場館減免優惠，讓音樂家專輯錄音，減少專輯製作成本負擔，與音樂家討論回饋在地，舉辦音樂會、大師課程、講座，讓音樂零距離，創造雙贏。

後口罩時代 為什麼你我還不能開啟「無罩新生活」？

台灣室內口罩鬆綁已上路兩周，戶外口罩解禁更超過三個月。但OL劉小姐仍天天戴口罩上班，逛街購物都把臉包得緊緊，只有回到部門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦