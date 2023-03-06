後口罩時代 為什麼你我還不能開啟「無罩新生活」？

台灣室內口罩鬆綁已上路兩周，戶外口罩解禁更超過三個月。但OL劉小姐仍天天戴口罩上班，逛街購物都把臉包得緊緊，只有回到部門辦公室時，才會卸下口罩讓臉放鬆一下。「我還沒習慣全臉面對人。」她說，只有面對熟悉的辦公室同事，才能自在地卸下口罩、不怕讓她們看到「全裸臉」。她認為，疫情三年「戴口罩成為習慣的保護色」，她已然習慣躲在口罩的保護傘之下，無法馬上重啟「無罩新生活」—不僅需要時間敷臉保養，更需要時間重建「全臉面對人」的信心。

像劉小姐這樣想法的人比比皆是。在後口罩時代，不管是路上行人、或是咖啡館、商場內的顧客，口罩仍然是標準配備。就連走在空曠的大安森林公園中，戴口罩的人仍然占了一半以上。有網友形容台灣人成了「口罩奴」，認為「拿不下的口罩」，成為新冠肺炎最嚴重的後遺症。

家長陳小姐說，每日仍有上萬名確診者，她打算讓孩子持續戴口罩，「有戴有保庇」比較安心。上班族謝先生分享，自己有過敏體質，過去每天早上總要打上數十個噴嚏，疫情時發現戴口罩可減少敏感問題，他已習慣「口罩紅利」，儘管口罩解封，還是會持續帶著。

從事業務工作的陳小姐透露，疫情前上班都要化全妝，疫情開始之後只需要處理眼妝，甚至為此還去霧眉、紋眼線、接睫毛，每天早上能多睡半小時，非常滿足。有客戶問他為何還戴著口罩？她都笑答感冒，自嘲這是「善意的謊言」。在百貨公司化妝品專櫃工作的王小姐則說，疫情前上班常笑到「臉僵」，戴口罩讓她不必時時刻刻笑臉迎人，不必花費心力做「表情管理」。

國家戲劇院口罩解禁後首演來自美國的「Judy秀:美可敵國」，九成觀眾都戴上口罩。觀眾凌小姐表示，劇院空氣不夠流通，她看戲時戴上口罩反而感到舒適。兩廳院藝術總監劉怡汝觀察，過去聽音樂會常常出現的咳嗽噪音，這三年因為口罩銷聲匿跡。

剛從維也納返台的大提琴家張正傑，驚訝發現「音樂之都」維也納口罩解禁已近一年，舉行音樂會仍有十分之一的觀眾戴著口罩。維也納愛樂還有一名小提琴家，演奏時堅持戴上口罩。然而在疫情前，奧地利實施「反蒙面法」，在公共空間沒有合理理由不能戴口罩，否則會遭警察取締罰款。對比舊法，他驚訝口罩文化的崛起。

過去西方視戴口罩是生病或犯罪的象徵—只有病人和匪徒才會戴口罩。疫情之後，戴口罩不再象徵犯罪或疾病，而是民眾自己的價值選擇。

但張正傑還是希望在他拉大提琴時，聽眾能卸下口罩，「雖然我可能看不清你們的臉，但我可以感覺FACE to FACE產生的那種美妙的化學反應，這是一件多麼美麗的事。」世新大學口傳系特聘教授游梓翔分析，臉部是非語言溝通中最重要的部位，口罩讓人們無法感受彼此的情緒，雖然降低了民眾「形象管理」的壓力，卻也付出了溝通的代價。他認為，疫情三年讓口罩成為臉孔的「衣服」，而你我正站在「重新開放臉孔」的路口，