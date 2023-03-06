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九蛙現身 台電：供電供水沒問題

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
中南部地區水情拉警報，日月潭因配合春耕放水，目前九蛙疊像的九蛙皆已露出水面。本報系資料照片
中南部地區水情拉警報，日月潭因配合春耕放水，目前九蛙疊像的九蛙皆已露出水面。本報系資料照片

台灣南部水情告急，最近日月潭水情指標「九蛙現身」引發關注，擔心中部水情吃緊。台電大觀電廠說，九蛙疊像僅供水位參考，即使九蛙全露出，日月潭水庫水量尚有7成，不必過度擔心，台電將配合水利署調度供水，確保供電、供水無虞。

大觀電廠表示，日月潭水庫昨天水位為743公尺、蓄水量70.1％，「九蛙疊像」最底下的第9蛙高度為745.9公尺，即使「九蛙」全露，但潭區水量仍有7成以上，即使抽蓄發電後，水量也不會大幅流失，可支援夜間與尖峰時段用電需求。

副廠長洪文龍指出，因應再生能源持續發展，白天太陽光電大幅增加，日月潭蓄存在明湖下池壩、明潭下池壩2座水庫中的水量，白天時利用充沛的太陽光電，將水抽回日月潭水庫，水位就會上升，第9蛙只會露出半隻，夜間則依用電需求放水發電，日月潭水位會隨著抽蓄發電而升降。

台電表示，由於配合白天太陽光電發電及夜尖峰用電需求，抽蓄電廠下池水位在上午8時降至最低，白天持續以抽水模式運轉至下午3時，屆時水位會回升至最高，九蛙疊像水位在早上、傍晚皆隨發電而有所變化。

不過，台電表示，冬季雨量少，日月潭上游進水量低，配合下游一期稻作的農業用水，機動調整供水量，使得日月潭水位下降，寄望4、5月春雨、梅雨到來，可挹注日月潭水位恢復正常；將配合民生、灌溉需求供水並同時發電，確保水資源發揮最大效益。

日月潭 台電 水庫

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