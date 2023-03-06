春耕缺水 霧峰1800公頃稻田輪灌

南部水情吃緊，中部農業用水也傳欠佳。台中霧峰有里長表示，今年春耕都沒水，導致1800公頃稻田無水可灌溉，其中有700公頃為霧峰知名的香米田，農民也抱怨「到底怎麼了？」立委林靜儀、議員李天生關切，要求農水署加強供水。

農田水利署南投管理處霧峰站證實，霧峰有1800公頃農田試行輪灌，農田實施分區供水；若水情更嚴峻，未來輪灌時間級距拉長，現已規畫新鑿2至4口水井，增加水源應急。

台中市農業局長張敬昌說，將請霧峰區公所了解，協助農民爭取灌溉用水。台中市水利局表示，灌溉用水短缺可視為水情警訊，全民應節約用水未雨綢繆。

霧峰區六股里長王原祥昨表示，農業灌溉用水不足，不少農民近期反映「沒有半滴水，春耕要怎麼搞」、「水溝都是乾的，叫農地如何耕作」、「里長，調些水給我」。他強調，六股里有2口灌溉水井都壞了，希望趕快修復。

農友質疑，農田水利會改制為官派農水署後，打破不少用水習慣；也有農民質疑，烏溪水源從沒斷過，懷疑與水利署鳥嘴潭工程有關。

農水署南投管理處霧峰站表示，霧峰農業灌溉水源來自烏溪，因為雨下得少，烏溪水源不足，元宵節後缺水日益嚴重，影響農業灌溉；霧峰20多口水井，近半數抽不到水，讓問題更加惡化。

霧峰農會總幹事黃景建說，目前插秧期已過，灌溉水不足衝擊較小，稻田中有水較不易長草，缺水會增加田間管理難度，但對產量影響目前仍難估計。

中區水資源局長張庭華說，霧峰農灌缺水與鳥嘴潭人工湖無關，烏溪的水流量目前僅每秒7立方公尺，遠不足灌溉所需的每秒21立方公尺，主因為乾旱少雨造成。