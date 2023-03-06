讀者3月號 「說客」溫馨救娃

《讀者》雜誌3月號的「說客」，溫馨感人，講述一位大學教授在幼年5歲時如何幫助當時隔鄰準備送出襁褓女嬰的經過。父親與堂叔「說客」以訂娃娃親的方式留下了這名女嬰沒送走。女嬰成年後成為一個大紅大紫的名人，父親又託堂叔告訴他不能與這名女人結婚，因為已不適合…。

本期文章還有許多現代新知、勵志篇章、古今中外的有趣故事。文學知識部分，「漢朝的環境保護法」讓讀者知道篡漢的王莽當時推出的「四時月令」，就是春、夏、秋、冬 四季和每個月份的法令，記錄一年四季生產、生活中人們需注意的禁忌和事項，深深影響了中國近2千年的農事與生態環境。

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