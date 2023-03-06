湖山水庫水位降 蓄水剩45%

南部水情吃緊，雲林縣主要水源湖山水庫上周還有51%蓄水率，目前剩45%，水位不斷下降；至於是否限水，湖山水庫管理中心指出，近月來進水量很少，以目前蓄水量，還足以供應雲林地區日用水量24萬噸，但若持續不下雨，水情恐無法維持，呼籲節約用水。

湖山水庫水位不斷下降，湖面邊坡的石堤，較上方都呈現灰黑色，因水位降低，原本被水面覆蓋、石堤底部的白色石頭已出現，湖中部分沙洲也裸露，滿水時會自動溢水控制水位的溢水口，更整座露出。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水氣蓄水量可達5000萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，上周仍維持在約51%的蓄水量，以每兩天約1%的降幅，目前降至只剩45%，尚可維持正常每天24萬噸的供水量，「起碼還可撐一陣子，不必過度緊張」。

李炎任也說，管理中心密切觀測水情監看系統，並和水公司、台電、農水署調配水源供應，目前和集集攔河堰系統共同集水，每天還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，雲林24萬噸的日需水量目前供應尚沒問題，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施。