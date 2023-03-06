聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖山水庫水位降 蓄水剩45%

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林主要水源湖山水庫的水位明顯下降，堤坡露出白色的石頭。記者蔡維斌／攝影
雲林主要水源湖山水庫的水位明顯下降，堤坡露出白色的石頭。記者蔡維斌／攝影

南部水情吃緊，雲林縣主要水源湖山水庫上周還有51%蓄水率，目前剩45%，水位不斷下降；至於是否限水，湖山水庫管理中心指出，近月來進水量很少，以目前蓄水量，還足以供應雲林地區日用水量24萬噸，但若持續不下雨，水情恐無法維持，呼籲節約用水。

湖山水庫水位不斷下降，湖面邊坡的石堤，較上方都呈現灰黑色，因水位降低，原本被水面覆蓋、石堤底部的白色石頭已出現，湖中部分沙洲也裸露，滿水時會自動溢水控制水位的溢水口，更整座露出。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，湖山水氣蓄水量可達5000萬噸，近來長時間無雨，致水量下降，上周仍維持在約51%的蓄水量，以每兩天約1%的降幅，目前降至只剩45%，尚可維持正常每天24萬噸的供水量，「起碼還可撐一陣子，不必過度緊張」。

李炎任也說，管理中心密切觀測水情監看系統，並和水公司、台電、農水署調配水源供應，目前和集集攔河堰系統共同集水，每天還供應南彰化和北嘉義約15萬噸用水，雲林24萬噸的日需水量目前供應尚沒問題，但若4、5月持續不下雨，到6月後恐將難以為繼，就會採取必要的減壓或限水措施。

水庫 雲林 限水

延伸閱讀

雲林水情漸吃緊 湖山水庫水位降至僅剩45%

九蛙現身！日月潭維持七成正常蓄水 抽蓄水位高低有變動

新山水庫搶修後重蓄水另建抗旱管線 基隆夏季應不缺水

嘉市府應變水情 與中央同步抗旱

相關新聞

難捨口罩紅利 民眾仍罩不離身

室內口罩解禁已兩周，今起校園也跟進鬆綁，戶外口罩更已解封三個月，但這段時間不少民眾依舊將口罩視為「標準配備」。有網友笑稱...

長期戴口罩 影響幼兒社交學習

疫情期間外界笑稱「口罩上身、顏值飆升」，至今室內口罩解禁，仍有不少民眾因此不願脫罩。「口罩遮三醜」其實有科學根據，英國卡...

九蛙現身 台電：供電供水沒問題

台灣南部水情告急，最近日月潭水情指標「九蛙現身」引發關注，擔心中部水情吃緊。台電大觀電廠說，九蛙疊像僅供水位參考，即使九...

湖山水庫水位降 蓄水剩45%

南部水情吃緊，雲林縣主要水源湖山水庫上周還有51%蓄水率，目前剩45%，水位不斷下降；至於是否限水，湖山水庫管理中心指出...

讀者3月號 「說客」溫馨救娃

《讀者》雜誌3月號的「說客」，溫馨感人，講述一位大學教授在幼年5歲時如何幫助當時隔鄰準備送出襁褓女嬰的經過。父親與堂叔「...

春耕缺水 霧峰1800公頃稻田輪灌

南部水情吃緊，中部農業用水也傳欠佳。台中霧峰有里長表示，今年春耕都沒水，導致1800公頃稻田無水可灌溉，其中有700公頃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦