不孕症名醫實測認證！戴Apple Watch入睡測體溫有準 想備孕可以靠它

過往有生育計畫的女性，想要量測基礎體溫，因為高低溫變化非常細微，所以除了必須另外購買專用的基礎體溫計，更要每天睡飽6～8小時，在清晨固定時間、清醒但尚未起身活動前，躺在床上將溫度計放至舌根處測量大約5分鐘以上，並自行將體溫紀錄在表格上，長期量測2～3個月繪製圖表，才能觀察趨勢變化，或是在前往婦產科就診時提供給醫師做診斷參考。

在Apple Watch Series 8推出之後，新增的手腕溫度感測功能，透過全新的雙感測器，在睡眠期間每5秒自動測量手腕溫度，讓女性們不需要額外的工具，也不需要到了起床時間還得小心翼翼躺好量體溫，只要起床打開健康App的手腕溫度指標，就可以看到Apple Watch在睡覺時默默幫你記錄好的基礎體溫數據，最小可紀錄到0.01度。但要注意，因為手腕溫度與核心溫度還是有落差，所以這個紀錄的重點並不是實際的體溫，而是距離基準線的正負差異值變化趨勢。

不過，這個新功能到底是不是真的有可信度、可以作為就診時的參考呢？新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師跟大家一樣好奇，因此他自費購買了3支Apple Watch請3位女性同仁進行量測實驗，並且同步使用傳統基礎體溫計，以及透過抽血、超音波檢查確認是否真的排卵。結果發現，傳統基礎體溫計與Apple Watch記錄下來的體溫變化趨勢幾乎一致，甚至意外發現其中一位受試者為多囊性卵巢症候群患者，因為從圖表上看不出高低溫期變化，表示可能沒有排卵，也不易懷孕。

李毅評醫師表示，傳統的基礎體溫量測方法對現代人來說實在是太難達成了，透過科技的幫助，不僅民眾可以用更簡單的方法記錄生理狀況，對未來看診的便利性也可以更有幫助，「以後來找我看診，出示Apple Watch的手腕溫度紀錄就可以取代傳統體溫表了」。他更期望未來透過功能更新，可以在「經期追蹤」裡對懷孕率有更仔細的標示，或是可以跟電子式排卵試紙的測試結果紀錄結合。