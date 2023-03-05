聽新聞
test
0:00 / 0:00

不孕症名醫實測認證！戴Apple Watch入睡測體溫有準 想備孕可以靠它

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師自費購買了3支Apple Watch請3位女性同仁實測，發現傳統基礎體溫計與Apple Watch記錄下來的體溫變化趨勢幾乎一致。記者黃筱晴／攝影
新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師自費購買了3支Apple Watch請3位女性同仁實測，發現傳統基礎體溫計與Apple Watch記錄下來的體溫變化趨勢幾乎一致。記者黃筱晴／攝影

過往有生育計畫的女性，想要量測基礎體溫，因為高低溫變化非常細微，所以除了必須另外購買專用的基礎體溫計，更要每天睡飽6～8小時，在清晨固定時間、清醒但尚未起身活動前，躺在床上將溫度計放至舌根處測量大約5分鐘以上，並自行將體溫紀錄在表格上，長期量測2～3個月繪製圖表，才能觀察趨勢變化，或是在前往婦產科就診時提供給醫師做診斷參考。

在Apple Watch Series 8推出之後，新增的手腕溫度感測功能，透過全新的雙感測器，在睡眠期間每5秒自動測量手腕溫度，讓女性們不需要額外的工具，也不需要到了起床時間還得小心翼翼躺好量體溫，只要起床打開健康App的手腕溫度指標，就可以看到Apple Watch在睡覺時默默幫你記錄好的基礎體溫數據，最小可紀錄到0.01度。但要注意，因為手腕溫度與核心溫度還是有落差，所以這個紀錄的重點並不是實際的體溫，而是距離基準線的正負差異值變化趨勢。

不過，這個新功能到底是不是真的有可信度、可以作為就診時的參考呢？新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師跟大家一樣好奇，因此他自費購買了3支Apple Watch請3位女性同仁進行量測實驗，並且同步使用傳統基礎體溫計，以及透過抽血、超音波檢查確認是否真的排卵。結果發現，傳統基礎體溫計與Apple Watch記錄下來的體溫變化趨勢幾乎一致，甚至意外發現其中一位受試者為多囊性卵巢症候群患者，因為從圖表上看不出高低溫期變化，表示可能沒有排卵，也不易懷孕

李毅評醫師表示，傳統的基礎體溫量測方法對現代人來說實在是太難達成了，透過科技的幫助，不僅民眾可以用更簡單的方法記錄生理狀況，對未來看診的便利性也可以更有幫助，「以後來找我看診，出示Apple Watch的手腕溫度紀錄就可以取代傳統體溫表了」。他更期望未來透過功能更新，可以在「經期追蹤」裡對懷孕率有更仔細的標示，或是可以跟電子式排卵試紙的測試結果紀錄結合。

手腕溫度量測的功能需預先啟用「睡眠專注模式」與「睡眠追蹤」，並且每晚睡眠時佩戴手錶至少4小時，並持續5個晚上之後，才可開始在iPhone上的「健康」App確認每晚基礎體溫變化。若要進一步推估排卵日，則必須從「經期追蹤」裡開啟「受孕追蹤」，並且需要持續經過約2個月經週期之後，才能收到排卵日的回推估計。如果是有懷孕計畫的女性，還可以進一步把「受孕通知」的選項打開來，這樣除了可以自行從「經期追蹤」App看到預估的排卵日以淡紫色圖示顯示外，還可以在預估排卵日的晚上8點左右，從Apple Watch或iPhone上主動收到通知。目前沒有生育計畫的女性，依舊可以透過這個功能觀察經期是否規律，還有排卵的狀況等，更了解自己的健康狀況。

「經期追蹤」讓使用者能方便地追蹤月經週期並獲取經期和受孕期預測，且其資料與其他所有健康資料一樣受到強力隱私保護。圖／蘋果提供
「經期追蹤」讓使用者能方便地追蹤月經週期並獲取經期和受孕期預測，且其資料與其他所有健康資料一樣受到強力隱私保護。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 的新溫度感測器能收集夜間手腕溫度資料，可用於在排卵發生後估算可能的排卵日。圖／蘋果提供
Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 的新溫度感測器能收集夜間手腕溫度資料，可用於在排卵發生後估算可能的排卵日。圖／蘋果提供
3位受試者的體溫變化趨勢不盡相同，但與Apple Watch記錄下的數據相當一致。記者黃筱晴／攝影
3位受試者的體溫變化趨勢不盡相同，但與Apple Watch記錄下的數據相當一致。記者黃筱晴／攝影
需預先啟用「睡眠專注模式」與「睡眠追蹤」，並且每晚睡眠時佩戴手錶至少4小時，並持續5個晚上之後，才可開始在iPhone上的「健康」App確認每晚基礎體溫變化。記者黃筱晴／攝影
需預先啟用「睡眠專注模式」與「睡眠追蹤」，並且每晚睡眠時佩戴手錶至少4小時，並持續5個晚上之後，才可開始在iPhone上的「健康」App確認每晚基礎體溫變化。記者黃筱晴／攝影

睡眠 醫師 懷孕

延伸閱讀

蔥油餅老闆娘搓鈔風波 名醫批：很糟糕的公審與爆料文化

有片｜四肢都瘦了肚子卻消不了？減重名醫教你這樣做不再當個「泡芙人」

瑤瑤曝姊姊APPLE心情受影響 緩頰「從錯誤中學習」

Apple稱「醫院有道歉」！　院方挨轟：馬偕欠醫護一個道歉

相關新聞

今年第6起！高鐵「集電弓自動下降」 晚間部分列車延誤

高鐵今年起已發生5起集電弓異常降弓事件，今天晚間8時18分1326車次列車又發生集電弓自動下降。高鐵公司表示，目前狀況已排除，仍有部分...

一張圖看天氣！周六前天氣穩定 回暖後「這天」再轉冷

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣，周六前晴朗穩定，但要注意日夜溫差。周二前冷輻射效應明顯，...

2023全球最佳醫院 醫管專家：前十名較有共識

美國新聞周刊（Newsweek）公布最新「全球最佳醫院」排行，今年首度納入台灣醫院評比，以台大醫院為首共有35家醫院上榜...

不孕症名醫實測認證！戴Apple Watch入睡測體溫有準 想備孕可以靠它

過往有生育計畫的女性，想要量測基礎體溫，因為高低溫變化非常細微，所以除了必須另外購買專用的基礎體溫計，更要每天睡飽6～8...

口罩令再鬆綁 不會「看臉色」的口罩世代卻回不去了？

室內口罩解禁已兩周，3月6日起校園也將跟進鬆綁。但這段時間多數民眾依舊口罩不離身，很多家長也表示會讓孩子繼續戴口罩上課。究竟，為何口罩解禁後，民眾還是脫不了口罩？

17縣市低溫特報 留意日夜溫差逾10度

氣象局發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，高雄以北、宜花可能達攝氏10度以下，日夜溫差逾10度。未來一週大致晴朗，12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦