一張圖看天氣！周六前天氣穩定 回暖後「這天」再轉冷

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣，周六前晴朗穩定，但要注意日夜溫差。周二前冷輻射效應明顯，早晚寒冷；周日冷空氣及機抵達，北、東部逐漸變天；由於氣候穩定，降雨機率較低，呼籲民眾多珍惜水資源。

氣象局表示，周一、二（3月6、7日）輻射冷卻、早晚寒冷。周一清晨輻射冷卻最明顯，周一中部以北，東北部、馬祖普遍低溫9至11度，中南部、花東及金門地區12至14度，空曠、近山區清晨會更低溫；天氣穩定，晴到多雲，但花東有零星下雨機會。

周三至周六（3月8日至11日）早晚冷涼，注意日夜溫差大，大多天氣穩定、多雲到晴，東半部有零星雨；周日（3月12日）冷空氣即將抵達，北、東部逐漸變天。下波較強冷空氣有機會於周日下半天至周一抵達，東半部、北部山區局部短暫雨，若水氣較多，北部地區也有降雨機會。

馬祖地區3月11、12日（六、日）易有霧／低雲影響能見度；3月7日、8日（二、三）不排除也有霧／低雲，影響能見度。