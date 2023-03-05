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2023全球最佳醫院 醫管專家：前十名較有共識

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
盧瑞芬表示，許多排名的評比從「資料選擇」以及「統計方法」就決定了的結果。圖／聯合報系資料照
盧瑞芬表示，許多排名的評比從「資料選擇」以及「統計方法」就決定了的結果。圖／聯合報系資料照

美國新聞周刊（Newsweek）公布最新「全球最佳醫院」排行，今年首度納入台灣醫院評比，以台大醫院為首共有35家醫院上榜。專家表示，病人感受與體驗漸成醫療品質重要指標是全球趨勢；不過同樣也有專家疑問，該排名提供了民眾醫療上的什麼資訊？會因排名優於台大而遠赴印度求醫嗎？ 僅全球前十名的醫院較耳熟能詳。

關渡醫院院長陳亮恭表示，根據主辦單位的評比方法，台灣醫療品質表現可能被低估，但重視病人感受已是國際潮流，也就是病人自己的就醫經驗、成果，而非只仰賴醫院、醫師評估。

長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬則表示，許多排名的評比從「資料選擇」以及「統計方法」就決定了的結果，跨國的比較更可能受限於資料的「正確性」及「完整性」，但醫療是非常個人化的服務，能夠對症下藥、藥到病除的，對病患來說才是最好的醫師。

盧瑞芬舉例，Newsweek本次的排名中，全球最好的250大醫院排行榜，台大排名249，印度榜首的排名則在122，住在台灣的病患，是否會因為印度的排名比較高，捨棄台大跑到印度就醫？因此應該質疑的是，「這個排名的用途在哪？」、「提供病人什麼資訊？」

「病患需要個人化的醫療服務資訊。」盧瑞芬指出，Newsweek在方法學的說明，有特別提到「全球250大醫院」僅採國際推薦及個人推薦，遂具有國際知名度、高收入所得、較國際化、英文流通性高的國家，通常佔據較前面的排名，但在提供病患就醫選擇上的資訊，實用性不高。

盧瑞芬也說，本次公布的排名中，僅排名在全球前十的醫院，是各界耳熟能詳且多有共識的知名醫院，但後續的排行要如何端看，則見仁見智。

台大醫院 醫師

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