影／中風病人運動神器 長庚復健醫兩項發明進軍國際

台灣每年3到5萬人中風，其中7到8成會「偏癱」，患側手腳僵硬或癱軟，無法活動自如，長期導致肌肉萎縮、心肺功能下降、憂鬱、增加再中風和心肌梗塞風險。今獲得復健科醫學會頒發「頒奬卓越研究論文奬」給「鏡像手」和「踏步車」兩項發明，前者可幫助患側手功能進階，已在數十個國內醫院使用，即將大量銷往全球；後者可提升全身活動量，進而達到抗發炎、抗血栓、患側增肌、提升心肺耐力，病人都非常喜歡使用，預計今年量產。

林口長庚醫院復健部部長裴育晟表示，中風病人的手常常很緊繃而且沒有力量，復健極具挑戰，7年前開始在科技部支持下，逐步開發出這隻外骨骼機機器手。以「好手怎麼動、壞手就怎麼動」的雙側運動原則，給予患側手真實的感覺和動作經驗。研究證實，針對肩膀有動作、手部動作很少的中風病人，中風後6個月內接受治療，四分之一病人手動作可進步一級，中風6個月後才用也有效，只是效果減半。

裴育晟表示，鏡像手有特殊的簍空結構，總重量從1000多克降低到700多克，「這是產品成功的秘密，也是台灣軟實力的展現。」此外，鏡像手有多種動作模組，也可設計客製化的動作，帶動患側手去抓握、拿放各種不同形狀的物品，精細到拿鑰匙、捏東西等小動作都可以做，每根手指都有自己的馬達，能夠一根一根分開、獨立運動。

裴育晟表示，目前已有20多家國內醫療院所使用鏡像手治療病人，也已經取得美國、馬來西亞、中國大陸等之查驗登記，可大規模在國外銷售。醫療用鏡像手造價高達150萬到200萬，為了增加可近性，今年3月也完成第二代產品「同動車」的技轉和產品化，同樣以雙側訓練的原理訓練肩和肘，售價在10萬元以下。

新北市立土城醫院（長庚興建經營）復健科主任黃書群和桃園長庚醫院名譽院長黃美涓一起發明的「踏步車」，是世界上第一台專門為偏癱病友設計的「類自行車」。黃書群表示，中風病人無論柱拐杖或坐輪椅，都很難解決行動緩慢、健側過度使用、患側習得廢用、全身活動不足等問題，即便能走路，心肺功能也只有一般人的6成，仍有肌肉萎縮、心血管疾病復發等隱憂。

黃書群表示，「踏步車」的靈感來自於公園固定式器材，但更符合中風病人的需求，可以固定病人在一個軀幹穩定、近乎站姿的直立姿勢，健側的手腳可以帶動患側手腳跟著動，整個人就像在散步一樣，可以前進、後退、轉彎，也能在一般人的高度與進行社交互動，在醫院試用時，病人的使用經驗都非常好，很喜歡用這台車運動。