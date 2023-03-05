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再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元
再創史上新高價！台灣面臨史上最久的缺蛋荒，開業40多年的台北市遼寧夜市老字號勝利號蚵仔煎宣布，周一蚵仔煎恐無蛋可加，蛋花湯、蛋煎跟滷蛋三品項停售；南投日月潭紅茶觀光工廠也限購茶葉蛋數量。台北市蛋商業同業公會今宣布，基於產銷供需及穩定市場秩序，決議明天起、下周雞蛋批發價每台斤上漲3元。批發價55元為歷史新高。
北市蛋商業同業公會指出，近日由於產地雞蛋產量大減、末端銷售量極佳，造成產銷失衡，同業間加碼調蛋頻繁，為基於產銷供需及穩定市場秩序，本會與各縣市蛋商公會統計銷售缺額數量，並與養雞協會商議討論後，決議反應市況，下周價格上漲為每台斤3元。
北市蛋商業同業公會表示，從養雞協會的數據來看，雞蛋生產量的確跟不上需求量，去年底以後，產蛋的母雞數一路往下掉，大約減少400萬隻母雞，農曆年後，疫情趨緩，觀光業及餐飲業復甦、雞蛋需求量較前2年大為增長。
今年2月後，由於極端氣候導致極端冷熱變化，加上疾病影響，由於母雞不耐過度冷熱，劇烈變化導致產蛋母雞加劇減產；老母雞產蛋率急速下降、蛋中雞未能跟上產蛋序列，更加劇影響雞蛋供給率。
農委會主委陳吉仲昨天南下參加台中大雅區農業小麥季活動，受訪時表示，我國產量與每天需求還有50萬至80萬顆不足，本月底將再進口500萬顆雞蛋，未來不排除再進口更多，供應國內需求。
北市蛋商業同業公表示，目前俄烏戰爭引起的飼料及原物料大漲，加上天氣劇烈變化等綜合因素，導致農曆年後雞蛋大減，除感謝政府及農委會進口雞蛋緩解國人對於雞蛋的需求，也盼社會大眾能體諒台灣農業的辛苦並共體時艱。
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