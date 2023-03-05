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疫情中斷3年義診 花蓮慈濟醫院重啟守護孩子健康

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院投入花蓮山線及海線弱勢家庭關懷，提供義診服務與衛教。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院投入花蓮山線及海線弱勢家庭關懷，提供義診服務與衛教。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院長期為部落弱勢家庭孩子義診，卻受到疫情影響，義診服務暫停3年。近期疫情趨緩，醫院針對秀林鄉佳民村孩子，用專車接送，到醫院檢查口腔及塗氟，不僅守護孩子健康，也將正確的牙齒保健觀念傳遞給孩子與家長。

花蓮慈濟醫院小兒部醫師朱紹盈自2010年起，帶著慈濟大學醫學系的學生們，投入花蓮山線及海線弱勢家庭關懷，提供義診服務與衛教，也輔導孩子們課業。

過去3年受到COVID-19疫情影響，團隊只好停止10年的的義診服務，直至近期疫情趨緩，朱紹盈醫師、慈濟東區人醫會、慈濟基金會慈善志業發展處，以及提供協助的牙科部醫師，再次籌辦此次義診，昨天將孩子們帶至醫院，利用診間完善的設備全面檢查。

牙醫師李嘉諭醫師指出，口腔牽涉到營養攝取，與全身的健康息息相關；在開始檢查口腔前，先介紹台面上的器具，並讓孩子親自操作座椅躺下，卸下孩子們的心防和恐懼，同時醫師把握機會衛教，用最簡單的方式教導如何正確刷牙。

朱紹盈表示，長期關注學童健康議題，最重要的是加強「健康識能」，才是真正改善學童健康問題的關鍵；有許多疾病都是來自日常中的習慣養成，如果能從源頭解決，不僅對孩童的健康有幫助，對這些相對弱勢的家庭來說，後續醫療費用的負擔也會下降。

會想帶醫學生進入部落、社區做義診與關懷服務，朱醫師說，目的是讓學生體會醫師的社會責任，產生在醫療這個行業對自己的角色認同，不只是了解疾病，也要知道疾病真正的原因，盼每一位醫學生都能夠成為優秀「人醫」。

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