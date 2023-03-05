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陳建仁參訪台灣蘭展大讚驚豔 場內爆滿人聲鼎沸

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展， 場內還有各類精緻園藝作品，吸引遊客參觀。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展， 場內還有各類精緻園藝作品，吸引遊客參觀。記者謝進盛／攝影

行政院長陳建仁今近午前往台南後壁蘭花生技園區，參訪2023台灣蘭展，除仔細聽取台灣蘭花協會人員簡報，更對園區精緻萬紫千紅蘭花魅力讚不絕口，。

2023台灣國際蘭展今年首度由「蘭花」與「恐龍」雙主角聯合展出，展期自4日至19日止，園區一早就湧入數千名遊客參觀，各處停車場幾乎一位難求。。

陳建仁由農委會主委陳吉仲、台南市副市長葉澤山、農業局長李建裕等人陪同，由蘭協秘書長曾俊弼簡報參觀，許多遊客巧遇陳更爭相打招呼，陳也親切揮手回應。

曾俊弼簡介說，今年主題館以蘭花與恐龍作為主角，將時空拉回大彗星風蘭生長的白堊紀原始森林，融入鏡子、燈光及科技現代元素，將蘭花的演變以傳送門、植物光門演繹出來，搭配聲音燈光，呈現多重感官享受。

今年也特別打造台灣花卉數位館，將實體展覽建置於線上，展示目前國內能穩定供應蘭花商業品種，並標註生長特性與生長資訊，讓有興趣的國際買主能夠很清楚看到該品種在大、中、小苗時之盆徑、花梗數、花朵數、株高、花朵大小、花朵主顏色、花朵次顏色，可以不受地域限制輕鬆購買。

陳建仁等人也參訪展館外高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸（Orchidsaur）及Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，看到高聳玩偶直呼好驚喜。

葉澤山等人向陳建仁說，為增加國際市場能見度，台南也陸續爭取到辦理2024年第23屆世界蘭花會議暨展覽、以及2025年亞太蘭展主辦權，過程感謝農委會主委陳吉仲居間協助、支持。

一行人中午也參訪蘭花生技園區世茂農業生技公司，了解蘭花從育苗到行銷等一貫作業情形，去年世茂以最新奈米科技植物染技術，將白色蝴蝶蘭染出烏克蘭國旗顏色花瓣，今年再度開發出土耳其國旗圖樣蘭花，以義賣捐款響應支援土耳其震災，近日為表達歡迎，並獻上各使節所屬國國旗色蘭花，陳建仁大讚業者在蘭花生技產業表現。

農糧署說，台灣蘭花外銷產值連年創下新高，去年年產值達72.7億元，外銷金額更達到 62.1億元，8成以上外銷美國、日本、越南、荷蘭、韓國及加拿大等國。

世茂農業生技公司溫室內蘭花從育苗到行銷等一貫作業情形。記者謝進盛／攝影。
世茂農業生技公司溫室內蘭花從育苗到行銷等一貫作業情形。記者謝進盛／攝影。
行政院長陳建仁近午參訪世茂農業生技公司，了解蘭花從育苗到行銷等一貫作業情形。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪世茂農業生技公司，了解蘭花從育苗到行銷等一貫作業情形。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
2023台灣蘭展場內爆滿，人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
2023台灣蘭展場內爆滿，人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影
行政院長陳建仁近午參訪台灣蘭展 場內爆滿人聲鼎沸。記者謝進盛／攝影

陳建仁 生技

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