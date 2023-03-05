苗栗大千竹南醫院案3年內開發建設 22萬人半小時就醫OK

苗栗縣竹南鎮第一家區域醫院都市計畫變更案最近發布實施，大千竹南醫院必須3年內開發建設，規畫急性一般病床450床，完成後中港次醫療區約22萬人口，都可以30分鐘內就醫，地方人士樂觀其成。

苗栗縣目前有苗栗市衛生福利部苗栗醫院、頭份市為紀念醫院2家區域區醫院，中港次醫療區內的頭份、竹南近來人口快速增加，醫療資源不足，目前僅有480急性一般病床，還有618床差額，大千竹南醫院補缺口。

縣府最近公告大千竹南醫院都市計畫變更實施，根據都市計畫書必須3年內取得建築執照，大千醫院表示開發期程的細節還在研究敲定中，縣府則指出，大千在都計變更程序，表達會盡速推動全案的意願。

衛福部同意大千竹南醫院籌設急性一般病床450床，設立增加醫師60名，投入後提升中港次醫療區域每萬人享有急性一般病床數42床，醫師數從9.56人增加至12.38人，南庄、造橋、三灣及臨海地區重症病人，均可30分鐘內就醫。

大千竹南醫院計畫建構半開放式醫院，與竹南地區基層診所，及醫學中心如台大醫院醫療與建教合作，整合建立雙向轉診機制，並將與鄰近的國家衛生研究院合作，將基礎研究轉譯臨床應用，建構智慧化醫院，創造多贏局面。

縣府指出，大千竹南醫院基地在竹南鎮全天路、國祥街、全天路108巷範圍，原甲種工業區0.9662公頃，變更醫療專用區，初步規畫23.5億多元，新建地上 15層、地下5層綜合醫療大樓，回饋土地代金逾2.4億餘元，專款用在周邊必要公共設施規畫、改善、維護、執行，另有醫療優待及義診服務等多項自願回饋事項。